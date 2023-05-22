ЗСУ "зламали зуби" росіянам: Сирський показав відео відбиття атаки окупантів

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський та дим, який піднявся після відбиття атаки росіян. Фото: Новини.LIVE

Українські військові з 10-тої окремо гірсько-штурмової бригади успішно відбили атаку російських окупантів. Для цього загарбники використовували чотири БМП та велику кількість піхоти з підтримкою артилерії.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

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Сирський наголосив, що українські військові "зламали зуби" російським окупантам.

"Три БМП було знищено, одна — пошкоджена, а у піхоти ворога — великі втрати", — розповів командувач Сухопутних військ ЗСУ.

Нагадаємо, на Бахмутському напрямку контрнаступ проводять підрозділи 10-ої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс". Вони зачищають територію, знищуючи російських окупантів.

Також ми писали, Сирський розповів, що оборонна операція українських захисників в Бахмуті триває. Попри те, що ЗСУ зараз контролюють незначну частину міста, значення її оборони не втрачає своєї актуальності.

Додамо, кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить понад 700 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини і артилерійські системи.