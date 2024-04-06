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Сырский рассказал о боевой обстановке возле Часового Яра

6 апреля 2024 11:45
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Сырский рассказал о боевой обстановке возле Часового Яра
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Telegram Сырского
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Александр Сырский заявил, что Часов Яр остается под контролем Сил обороны Украины. Все попытки российских захватчиков прорваться в этот населенный пункт потерпели неудачу.

Об этом Сырский написал на своей странице в Фейсбуке в субботу, 6 апреля.

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Ситуация на фронте сложная

Сырский рассказал, что ситуация в районе проведения операции "Сил обороны Украины" остается сложной. Враг пытается добиться цели по выходу на административную границу Донецкой области. При этом он использует преимущество в воздухе, ракетах и артиллерийских боеприпасах.

Главнокомандующий подчеркнул, что российская армия продолжает ведение наступательных действий день и ночь, применяя штурмовые группы при поддержке бронетехники.

Силы обороны удерживают Часов Яр

Особенно сложная обстановка сложилась на Бахмутском направлении в районах восточнее Временного Яра и Клещиевки, на Авдеевском — в районах Бердичев, Орловки, Водяного, Первомайского, на Новопавловском — в районе Новомихайловки.

"Самые жесткие бои на сегодняшний день продолжаются в районах Первомайского и Водяного, а также восточнее Временного Яра, где враг пытается прорвать оборону наших войск", — подчеркнул он.

Сырский подчеркнул, что Часов Яр остается под нашим контролем, все попытки противника прорваться в населенный пункт потерпели неудачу.

Ранее мы сообщали, что Сырский отреагировал на информацию, что российские оккупанты могут осуществить новое наступление на Харьков. По его словам, нельзя игнорировать какие-либо данные о подготовке врага к таким действиям.

Также Сырский рассказал, что ситуация на фронте сейчас действительно непростая, но на войне не может быть легко. Несмотря на преимущество российских войск в боеприпасах, Силы обороны научились воевать не количеством, а мастерством использования оружия, которое есть.

война
ВСУ
Украина
Донецкая область
Александр Сырский
фронт

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