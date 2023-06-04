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Сырский рассказал про ситуацию на Восточном фронте: есть контратаки

4 июня 2023 13:31
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Сырский рассказал про ситуацию на Восточном фронте: есть контратаки
Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский. Фото: Military Media Center
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины, генерал-полковник Александр Сырский заявил о контрнаступлении украинских войск на востоке страны. Сырский отметил, что, несмотря на усиление напряженности на восточном фронте, некоторые участки проявляют прогресс в действиях украинской обороны. 

Об этом сообщает Military Media Center.

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В сообщении говорится, что вражеская сторона активизировала свои "Шторм Z" боевые группы, состоящие из обученных заключенных, и начала наступательные операции в различных районах, включая Максютовку, Новоселовский, Куземовку, Макеевку, Белогоровку и Спорное, пытаясь прорваться через оборонительные линии и продвинуть свое наступление. Сражения продолжаются без перерыва.

Однако Сырский утверждает, что с помощью тщательно продуманного планирования, всесторонней подготовки военных и синхронизированных действий командования и подразделений, даже численное преимущество агрессора не дает ему преимущества. Он привел в пример действия 92-й отдельной механизированной бригады, которая сумела не только отбить атаку противника на Сватово, но и успешно контратаковать, продвинувшись на 400 метров вперед.

Сырский также выделил деятельность военнослужащих 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, которые методично и грамотно освобождают территорию в районе Ивановского леса.

"Мы разрабатываем и внедряем новые стратегии и подходы для достижения быстрых успехов на фронте", — подытожил Сырский.

Александр Сырский
Пост Military Media Center про ситуацию на фронте. Фото: скриншот

Напомним, что Вооруженные Силы Украины продолжают беспощадно уничтожать российского врага. В сети появилось полуминутное видео того, как мужественные украинские защитники сводной тактической группы "Адам" навсегда "ликвидируют" противника из воздуха.

 

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