Сырский показал, как ВСУ уничтожают врага с воздуха

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Сырский Фото: Сухопутные войска ВС Украины

Вооруженные Силы Украины продолжают беспощадно уничтожать российского врага. В сети появилось полуминутное видео того, как мужественные украинские защитники сводной тактической группы "Адам" навсегда "ликвидируют" противника из воздуха.

Видео опубликовал на своей Telegram-странице командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Сырский.

Читайте также:

Как ВСУ окупантов уничтожали

Александр Сырский опубликовал видео, снятое с дрона на восточном фланге фронта. На публикации видны столбцы дыма от подарка военных сводной тактической группы "Адам" в виде "прилетов" по местам дислокации русских войск.

ВСУ бьют четко и сразу в цель. Можно представить, что осталось от российских окупантов. Пепел и все.

"Сводная тактическая группа "Адам" проводит санитарную обработку территории от российских орков. Качественная работа" , — написал Сырский.

Напомним, на Бахмутском направлении контрнаступление проводят подразделения 10-й горно-штурмовой бригады "Эдельвейс". Они зачищают территорию, уничтожая русских окупантов.

Также мы писали, что Сырский рассказал, что оборонная операция украинских защитников в Бахмуте продолжается. Несмотря на то, что ВСУ сейчас контролируют незначительную часть города, значение ее обороны не теряет своей актуальности.

Добавим, авиация Сил обороны за последние сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Об этом говорится в утреннем отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины.