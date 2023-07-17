Сырский рассказал о ситуации в районе Бахмута и успехах ВСУ

Александр Сырский с военными. Фото: Military Media Center

На восточном направлении ситуация на фронте сложная, но ВСУ двигаются вперед, освобождая украинские территории. Враг накапливает силы в районе Бахмута.

Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, передает Military Media Center.

Читайте также:

Ситуация в районе Бахмута

"Оперативная обстановка на Восточном направлении остается сложной. С целью остановить наступательные действия наших войск в районе Бахмута враг активно перебрасывает на это направление дополнительные силы и средства, основу которых составляют части воздушно-десантных войск", — отметил он.

Наступление на Купянском направлении

Кроме того, противник начал наступать на Купянском направлении, чтобы разгромить украинских воинов в Купянском районе и продолжить наступать "в глубину наших боевых порядков".

Александр Сырский с военными. Фото: Military Media Center

Встреча с военными

"В таких непростых условиях посетил боевые бригады нашей группировки и встретился с командирами частей для корректировки наших планов и решения на месте проблемных вопросов. Конечно, встретился с нашими военнослужащими в каждой из бригад, вручил лучшим воинам награды, ценные подарки и сертификаты денежных премий", — добавил Сырский.

Александр Сырский с военными. Фото: Military Media Center

Также генерал совместно с командирами работали над стабилизацией обстановки в Лиманском направлении.

"Все командиры понимают важность поставленных задач по уничтожению противника, продолжению наступательных действий и удержанию оперативной инициативы на нашей стороне. Мы продолжаем двигаться вперед, шаг за шагом освобождая нашу землю. Слава Украине!" — подытожил Сырский.

Александр Сырский с военными. Фото: Military Media Center

Напомним, Александр Сырский обнародовал видео с ходом работы снайперской группы Вооруженных сил Украины. Так, на кадрах видно, как украинские защитники успешно уничтожают врага на передовой.