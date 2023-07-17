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Сирський розповів про ситуацію в районі Бахмута та успіхи ЗСУ

17 липня 2023 19:29
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Сирський розповів про ситуацію в районі Бахмута та успіхи ЗСУ
Олександр Сирський з військовими. Фото: Military Media Center
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

На східному напрямку ситуація на фронті є складною, але ЗСУ рухаються вперед, звільняючи українські території. Ворог накопичує сили в районі Бахмута.

Про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, передає Military Media Center.

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Ситуація в районі Бахмута

"Оперативна обстановка на Східному напрямку залишається складною. З метою зупинити наступальні дії наших військ в районі Бахмута ворог активно перекидає на цей напрямок додаткові сили і засоби, основу яких складають частини повітряно-десантних військ", — зауважив він. 

Наступ на Куп'янському напрямку

Крім того, противник почав наступати на Куп'янському напрямку, аби розгромити українських воїнів в районі Куп'янська та продовжити наступати "в глибину наших бойових порядків".

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Олександр Сирський з військовими. Фото: Military Media Center

Зустріч з військовими

"У таких непростих умовах відвідав бойові бригади нашого угруповання і зустрівся з командирами частин для корегування наших планів і вирішення на місці проблемних питань. Звичайно, зустрівся з нашими військовослужбовцями у кожній із бригад, вручив найкращим воїнам відзнаки, цінні подарунки та сертифікати грошових премій", — додав Сирський.

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Олександр Сирський з військовими. Фото: Military Media Center

Також генерал спільно з командирами працювали над стабілізацією обстановки на Лиманському напрямку. 

"Всі командири розуміють важливість поставлених завдань щодо знищення противника, продовження наступальних дій та утримання оперативної ініціативи на нашому боці. Ми продовжуємо рухатися вперед, крок за кроком звільняючи нашу землю. Слава Україні!" — підсумував Сирський. 

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Олександр Сирський з військовими. Фото: Military Media Center

Нагадаємо, Олександр Сирський оприлюднив відео з перебігом роботи снайперської групи Збройних сил України. Так, на кадрах видно, як українські захисники успішно знищують ворога на передовій.

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