Сирський показав, як працюють снайпери ЗСУ на передовій

Генерал-полковник, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy

Генерал-полковник, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський оприлюднив відео з перебігом роботи снайперської групи Збройних сил України. Так, на кадрах видно, як українські захисники успішно нищать ворога на передовій.

Про це командувач повідомив у Telegram.

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"Працює група "Привид" Окремої Президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. А коли вони працюють, о*ки завжди помирають", — написав Сирський.

Обережно! На відео присутня ненормативна лексика.

Що відомо про контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, що генерал-полковник, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський побажав українцям доброї ночі та пообіцяв російським окупантам пекельну нічку. За його словами, "колискова" для них "уже готується".

Також ми повідомляли, що на східному фронті ситуація дещо загострилась. Йдуть запеклі бої, положення сторін змінюються динамічно по кілька разів на добу.

Додамо, що Сили оборони України продовжують успішно контрнаступати на усіх ділянках фронту. До того ж ЗСУ, ймовірно, змінили стратегію ведення бойових дій, для того, щоб мінімізувати втрати серед українських захисників.