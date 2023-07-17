Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Сирський показав, як працюють снайпери ЗСУ на передовій arrow

Сирський показав, як працюють снайпери ЗСУ на передовій

17 липня 2023 03:49
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Сирський показав, як працюють снайпери ЗСУ на передовій
Генерал-полковник, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Генерал-полковник, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський оприлюднив відео з перебігом роботи снайперської групи Збройних сил України. Так, на кадрах видно, як українські захисники успішно нищать ворога на передовій.

Про це командувач повідомив у Telegram.

Читайте також:

Сирський показав роботу снайперів

"Працює група "Привид" Окремої Президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. А коли вони працюють, о*ки завжди помирають", — написав Сирський. 

Обережно! На відео присутня ненормативна лексика.

Що відомо про контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, що генерал-полковник, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський побажав українцям доброї ночі та пообіцяв російським окупантам пекельну нічку. За його словами, "колискова" для них "уже готується".

Також ми повідомляли, що на східному фронті ситуація дещо загострилась. Йдуть запеклі бої, положення сторін змінюються динамічно по кілька разів на добу.

Додамо, що Сили оборони України продовжують успішно контрнаступати на усіх ділянках фронту. До того ж ЗСУ, ймовірно, змінили стратегію ведення бойових дій, для того, щоб мінімізувати втрати серед українських захисників. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

None

Фонд MK Foundation передав прикордонникам мінівени та машини швидкої допомоги

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

07:46 Мудрик став трансферною ціллю двох відомих клубів

10:48 Коли в Україні перестануть роздавати повістки на вулицях: що говорить закон

17:30 Сержант Маркус розповів про серйозні втрати техніки та оголосив великий збір

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз