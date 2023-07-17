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Ситуація на фронті: Маляр розповіла, скільки територій звільнили ЗСУ за тиждень

17 липня 2023 09:33
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Ситуація на фронті: скільки територій звільнили ЗСУ за тиждень
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Фото: Ганна Маляр\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Станом на 17 липня на східній ділянці фронту тривають важкі бої. Однак за останній тиждень на Бахмутському напрямку ЗСУ вдалося звільнити територію 7 кв. км.

Про це повідомляє заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

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Ситуація на Сході

"Наразі противник здійснює пошук слабких місць в нашій обороні, активно веде штурмові дії в районах населених пунктів Масютівка, Новоселівське з метою витіснення наших підрозділів за бар’єрний рубіж річки Оскіл", — каже Маляр. 

І додає, що наразі у ворога дві основні задачі:

  • повернути втрачені позиції;
  • примусити ЗСУ перекинути туди резерви з інших напрямків.

Ситуація на східних напрямках

На східній ділянці фронту, за словами Маляр, противник зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Там тривають важкі бої. 

  • На Куп’янському напрямку з кінця минулого тижня ворог активно наступає.
  • На Лиманському напрямку противник продовжував безуспішні штурмові дії з метою витіснення наших військ в районі Серебрянського лісу. Успіху не мав. 
  • На Бахмутському напрямку тривають наступальні дії. На південному флангу довкола Бахмута протягом минулого тижня ЗСУ щодня просувались. 

За останній тиждень, як стверджує Ганна Маляр, Сили оборони України на Бахмутському напрямку звільнили територію 7 кв. км.  Загалом за час наступу на цьому напрямку звільнена площа становить 31 кв. км.

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Допис Маляр. Фото: скриншот

Нагадаємо, порівняно з минулим роком окупанти знизили інтенсивність масованих ударів по Україні. Наразі вони можуть готувати нову потужну атаку, накопичуючи певний ракетний арсенал.

Додамо, що у Повітряних Силах України поки не можуть збивати дрони та ракети РФ подалі від міст. В іншому випадку Росія зможе легко виявляти "прогалини" у протиповітряній обороні.

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