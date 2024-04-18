Сырский и Умеров опробовали новые образцы украинской техники на фронте
18 апреля 2024 14:30
Рустем Умеров и Александр Сырский. Архивное фото: facebook/CinCAFofUkraine
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский и министр обороны Рустем Умеров ознакомились с новыми образцами вооружения и военной техники, изготовленными украинцами. Кроме того, они лично все испытали.
Об этом сообщил Александр Сырский в своем Facebook в четверг, 18 апреля.
Читайте также:
Обновляется...
Читайте Новини.LIVE!