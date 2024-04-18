Сырский и Умеров опробовали новые образцы украинской техники на фронте

Рустем Умеров и Александр Сырский. Архивное фото: facebook/CinCAFofUkraine

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский и министр обороны Рустем Умеров ознакомились с новыми образцами вооружения и военной техники, изготовленными украинцами. Кроме того, они лично все испытали.

Об этом сообщил Александр Сырский в своем Facebook в четверг, 18 апреля.

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