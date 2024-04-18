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Сырский и Умеров опробовали новые образцы украинской техники на фронте

18 апреля 2024 14:30
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Сырский и Умеров опробовали новые образцы украинской техники на фронте
Рустем Умеров и Александр Сырский. Архивное фото: facebook/CinCAFofUkraine
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский и министр обороны Рустем Умеров ознакомились с новыми образцами вооружения и военной техники, изготовленными украинцами. Кроме того, они лично все испытали.

Об этом сообщил Александр Сырский в своем Facebook в четверг, 18 апреля.

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