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Сирський попередив про складну ситуацію на фронті

14 квітня 2024 11:23
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Сирський попередив про складну ситуацію на фронті
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Головнокомандувач Збройними силами України генерал-полковник Олександр Сирський попередив про складну ситуацію на фронті. Ворог наступає, проте українські захисники чинять запеклий опір.

Про це Сирський написав на своїй сторінці у Telegram в неділю, 14 квітня.

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Пост Олександра Сирського. Фото: скриншот

Сирський розповів про ситуацію на фронті

Головнокомандувач розповів, що російські загарбники зосереджують зусилля для прориву української оборони західніше Бахмута та виходу до каналу Сіверський Донець — Донбас.

Також ворог зосереджений на оволодінні населеним пунктом Часів Яр та створенні умов для подальшого просування до Краматорської агломерації.

"Реалізації планів противника заважає героїчна оборона наших бригад, які буквально вгризлися в землю, стримуючи щоденні атаки ворога", — зазначив Сирський.

Головнокомандувач також розповів, що використовуючи чисельну перевагу та різноманітні мотиваційні чинники, у тому числі і розстріли, окремі групи піхоти противника вийшли до мікрорайону "Новий", але були знищені ударами FPV-камікадзе та вогнем артилерії.

При цьому Сирський додав, що загроза залишається актуальною, з урахуванням того, що вище російське воєнне керівництво поставило задачу своїм військам захопити Часів Яр до 9 травня.

"З метою адекватного реагування на дії противника та зміцнення оборони наших військ на цьому напрямку були вжиті заходи щодо суттєвого посилення бригад боєприпасами, дронами, засобами РЕБ", — зазначив генерал.

ЗСУ підвищують боєздатність

За словами генерала, ЗСУ продовжують проведення організаційних заходів з упором на підвищення ефективності управління, виключення дублювання, направлення вивільнених ресурсів на забезпечення бойових частин та підрозділів.

"Головна задача цих заходів — нарощування боєздатності наших військ, збереження життя наших воїнів, зриву планів ворога, забезпечення підготовки резервів", — зазначив головнокомандувач.

Раніше ми повідомляли, що Сирський звернувся до українців у зв'язку з десятою річницею Антитерористичної операції. Він подякував кожному, хто у цей складний час став до лав армії і боронив Батьківщину.

Сирський здійснив візит на східний фронт. За його словами, обстановка на цьому напрямку останнім часом загострилася.

Україна
окупанти
Олександр Сирський
війна
ситуація на фронті

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