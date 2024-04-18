Сирський та Умєров випробували нові зразки української техніки на фронті

Рустем Умєров та Олександр Сирський. Архівне фото: facebook/CinCAFofUkraine

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський та міністр оборони Рустем Умєров ознайомились з новими зразками озброєння та військової техніки, які виготовили українці. Крім того, вони особисто все випробували.

Про це повідомив Олександр Сирський у своєму Facebook в четвер, 18 квітня.

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Умєров та Сирський випробували нові зразки озброєння та військової техніки, які створили українці.

"Мали змогу з Міністром оборони України Рустемом Умєровим ознайомитись та оцінити нові зразки ОВТ та можливості їх перспективного застосування на полі бою", — йдеться у повідомлення Головнокомандувача.

Нагадаємо, Сирський попередив про складну ситуацію на фронті. Ворог наступає, проте українські захисники чинять запеклий опір.

Також 13 квітня головнокомандувач ЗСУ здійснив візит на східний фронт. За його словами, обстановка на цьому напрямку останнім часом загострилася.