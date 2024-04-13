Сирський відвідав східний фронт — яка ситуація на полі бою

Олександр Сирський на східному фронті. Фото: Генштаб ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський у суботу, 13 квітня, здійснив візит на східний фронт. За його словами, обстановка на цьому напрямку останнім часом загострилася.

Про це Головком повідомив у Telegram.

Читайте також:

Ситуація на східному фронті

За словами Сирського, загострення обстановки на східному фронті повʼязане насамперед зі значною активізацією наступальних дій окупантів після проведення президентських виборів у РФ.

"Ворог активно атакує наші позиції на Лиманському, Бахмутському напрямках штурмовими групами при підтримці бронетехніки", — йдеться у повідомленні.

А на Покровському напрямку росіяни намагаються прорвати нашу оборону, використовуючи десятки танків та БМП — цьому сприяє тепла суха погода, яка зробила більшу частину відкритих ділянок місцевості доступною для танків.

Водночас не зважаючи на значні втрати, загарбники нарощують зусилля шляхом застосування нових підрозділів на бронетехніці. Завдяки цьому вони періодично добиваються тактичного успіху.

Олександр Сирський на східному фронті. Фото: Генштаб ЗСУ

"Тому, перший день моєї роботи в районі операції присвячений саме цьому напрямку та вжиттю всіх необхідних заходів для стабілізації обстановки, підвищення ефективності дій наших військ і завдання максимальних втрат підрозділам противника", — зазначив Сирський.

За результатами заслуховування висновків щодо характеру дій ворога були прийняті рішення, спрямовані на посилення найбільш проблемних ділянок оборони засобами РЕБ та ППО.

Олександр Сирський з військовими на східному фронті. Фото: Генштаб ЗСУ

Також були поповнені запаси дронів всіх типів, протитанкових ракет, переміщені додаткові резерви сил та засобів.

Однак знову постало питання досягнення технічної переваги над росіянами у високотехнологічних видах зброї. На думку Головнокомандувача, лише це надасть нам можливість перемогти більшого за чисельністю ворога і створити умови для перехоплення ініціативи.

Олександр Сирський з військовими на східному фронті. Фото: Генштаб ЗСУ

Сирський вважає, що другою серйозною проблемою є підвищення якості підготовки військовослужбовців, насамперед піхотинців, для того, аби вони могли максимально використовувати усі можливості техніки та озброєння.

Тому в першу чергу це завдання лежить на командуванні Сухопутних військ, яке у повному складі повернулося з району бойових дій.

"Результати моєї роботи будуть враховані в планах підготовки військ та органів управління", — зауважив очільник ЗСУ.

Олександр Сирський нагороджує військових. Фото: Генштаб ЗСУ

Крім того, під час поїздки він відзначив найкращих воїнів відзнаками та цінними подарунками. А в особистому спілкуванні з ними обговорили поточну ситуацію та шляхи вирішення всіх проблемних питань.

Нагороди для військових. Фото: Генштаб ЗСУ

Скриншот допису Сирського

Скриншот допису Сирського

Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ знищили понад 100 одиниць техніки ворога. А на фронті відбулося 97 бойових зіткнень з РФ.

Також у 47-й окремій механізованій бригаді розповіли, що за березень ліквідували майже 1 300 російських окупантів. Кількість знищеної живої сили ворога рівнозначна двом батальйонам.