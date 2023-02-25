Сырский посетил воинские части в горячих точках и поддержал защитников Бахмута
Генерал-полковник Александр Сырский, который является командующим Восточной группировкой войск, посетил воинские части, которые отвечают за защиту Бахмута и его прилегающей территории. Во время визита военный проверил состояние подчиненных подразделений, выслушал проблемы, высказанные командирами подразделений, оказал помощь в решении этих проблем и выразил свою поддержку военнослужащим, которые мужественно сопротивляются нападениям противника.
Об этом пишет Military Media Center.
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Визит Сырского в воинские части
Основной фокус российских оккупантов в настоящее время сосредоточен на захвате Бахмута и его окружении. Бои продолжаются вокруг города и на его окраинах. Командующий провел обзор положения дел и принял меры по укреплению обороны города.
После осмотра воинских частей генерал-полковник Сырский выразил свою благодарность всем защитникам, отметив их чрезвычайную стойкость и героизм. Он также наградил лучших защитников ценными подарками, чтобы признать их выдающуюся работу.
В целом, посещение командующего Восточной группировкой войск означало поддержку для военнослужащих, которые сражаются за свою страну. Он проявил свою заинтересованность в их благополучии и готовности к бою и пообещал продолжить предоставлять поддержку и помощь в будущем.
Напомним, что ситуация в Бахмуте напряженная и тяжелая, враг ведет круглосуточные атаки, пытаясь пролезть и обойти позиции ВСУ с юга и севера. Бои продолжаются в окрестностях города, но город под контролем Украины благодаря в первую очередь украинской пехоте.
По словам руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Кирилла Буданова, российские войска вблизи Бахмута меняют тактику. Они бросают в бой пехоту, а не артиллерию или другую технику. Враг намерен выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей до 31 марта 2023 года.