"Россияне предусматривают направления ВСУ в контрнаступлении и их нельзя недооценивать", — Сырский

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский. Фото: google

В войне нельзя недооценивать врага. В частности, противник предусматривает направления передвижений Сил обороны Украины и строят в тех местах мощную оборону.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский в интервью The Guardian.

Читайте также:

Россияне предусматривают направления ВСУ

"Мы не должны недооценивать врага. Противник предусматривал и продолжает предвидеть самые опасные направления наших передвижений и строит там крепкую оборону, которую достаточно тяжело пробить", — говорит Сырский.

По словам Сырского, оккупанты хотят перехватить инициативу и это усложняет ситуацию на фронте.

В частности, россияне продолжают наступательные действия в районе Кременной Луганской области. Кроме того, на днях были тяжелые бои в Серебрянском лесу, на границе с Донецкой областью.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сделал положительное заявление по поводу контрнаступления ВСУ. В частности, он уверен в его успехе и отмечает, что он будет происходить так, как осенью: сначала будет казаться, что все очень медленно, но наступит переломный момент и защитники начнут стремительно продвигаться вперед.