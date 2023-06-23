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Сырский заявил, что россияне предусматривают направления ВСУ в контрнаступлении

23 июня 2023 17:51
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
"Россияне предусматривают направления ВСУ в контрнаступлении и их нельзя недооценивать", — Сырский
Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В войне нельзя недооценивать врага. В частности, противник предусматривает направления передвижений Сил обороны Украины и строят в тех местах мощную оборону.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский в интервью The Guardian.

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Россияне предусматривают направления ВСУ

"Мы не должны недооценивать врага. Противник предусматривал и продолжает предвидеть самые опасные направления наших передвижений и строит там крепкую оборону, которую достаточно тяжело пробить", — говорит Сырский.

По словам Сырского, оккупанты хотят перехватить инициативу и это усложняет ситуацию на фронте.

В частности, россияне продолжают наступательные действия в районе Кременной Луганской области. Кроме того, на днях были тяжелые бои в Серебрянском лесу, на границе с Донецкой областью.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сделал положительное заявление по поводу контрнаступления ВСУ. В частности, он уверен в его успехе и отмечает, что он будет происходить так, как осенью: сначала будет казаться, что все очень медленно, но наступит переломный момент и защитники начнут стремительно продвигаться вперед.

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