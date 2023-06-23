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Сирський заявив, що росіяни передбачають напрямки ЗСУ у контрнаступі

23 червня 2023 17:51
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
"Росіяни передбачають напрямки ЗСУ у контрнаступі і їх не можна недооцінювати", — Сирський
Командувач Сухопутними військами Олександр Сирський. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У війні не можна недооцінювати ворога. Зокрема, противник передбачає напрямки пересувань Сил оборони України та будують у тих місцях потужну оборону.

Про це повідомив командувач Сухопутними військами Олександр Сирський в інтерв'ю The Guardian.

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Росіяни передбачають напрямки ЗСУ

"Ми не повинні недооцінювати ворога. Противник передбачав і продовжує передбачати найнебезпечніші напрямки наших пересувань і будує там міцну оборону, яку досить важко пробити", — каже Сирський. 

За словами Сирського, окупанти хочуть перехопити ініціативу і це ускладнює ситуацію на фронті.

Зокрема, росіяни продовжують наступальні дії в районі Кремінної Луганської області. Окрім цього, на днях були важкі бої в Серебрянському лісі, на кордоні з Донецькою областю. 

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зробив позитивну заяву з приводу контрнаступу ЗСУ. Зокрема, він впевнений у його успіху і зауважує, що він буде відбуватися так, як восени: спочатку здаватиметься, що все дуже повільно, але настане переломний момент і захисники почнуть стрімко просуватися вперед. 

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