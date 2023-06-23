"Росіяни передбачають напрямки ЗСУ у контрнаступі і їх не можна недооцінювати", — Сирський

Командувач Сухопутними військами Олександр Сирський. Фото: google

У війні не можна недооцінювати ворога. Зокрема, противник передбачає напрямки пересувань Сил оборони України та будують у тих місцях потужну оборону.

Про це повідомив командувач Сухопутними військами Олександр Сирський в інтерв'ю The Guardian.

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"Ми не повинні недооцінювати ворога. Противник передбачав і продовжує передбачати найнебезпечніші напрямки наших пересувань і будує там міцну оборону, яку досить важко пробити", — каже Сирський.

За словами Сирського, окупанти хочуть перехопити ініціативу і це ускладнює ситуацію на фронті.

Зокрема, росіяни продовжують наступальні дії в районі Кремінної Луганської області. Окрім цього, на днях були важкі бої в Серебрянському лісі, на кордоні з Донецькою областю.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зробив позитивну заяву з приводу контрнаступу ЗСУ. Зокрема, він впевнений у його успіху і зауважує, що він буде відбуватися так, як восени: спочатку здаватиметься, що все дуже повільно, але настане переломний момент і захисники почнуть стрімко просуватися вперед.