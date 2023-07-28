"Ситуация очень напряженная": Сырский рассказал об атаках врага и успехах ВСУ

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Фото: Military Media Center

На Бахмутском направлении ВСУ постепенно продвигаются вперед и освобождают украинскую территорию. Однако ситуация очень напряженная.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский.

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Борьба за каждый сантиметр

"Враг упорно цепляется за каждый сантиметр, ведет интенсивный артиллерийский и минометный огонь. В этих условиях очень важно своевременно принимать управленческие решения адекватно сложившейся обстановке и принимать меры по маневру силами и средствами, опрокидывание частей и подразделений на направления, где наметился успех, или вывода их из-под огня противника", — подчеркнул он.

По его словам, за это отвечает штаб группировки. Его офицеры занимаются проведением анализа по ситуации на многих направлениях. Они готовят предложения и боевые указания для украинских военных.

Сырский добавил, что главной задачей является "контрбатарейная борьба".

"Для поддержки своих войск в районе Клещиевки, Курдюмовки, Андреевки враг сосредоточил значительное количество артиллерии, уничтожение которой является одной из главных задач наших войск", — объяснил генерал.

Ситуация на Купянском и Лиманском направлениях

Относительно Купянского и Лиманского направлений враг проводит постоянные атаки и применяет свои наиболее профессиональные подразделения.

"Ежедневно мы отражаем на этих направлениях многочисленные штурмы. Ни одна наша позиция не потеряна", — подчеркнул Сырский.

Напомним, Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать российских оккупантов и их военную технику. Так генерал-полковник Александр Сырский показал, как украинские бойцы уничтожают вражескую пехоту.