Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow "Ситуация очень напряженная": Сырский рассказал об атаках врага и успехах ВСУ arrow

"Ситуация очень напряженная": Сырский рассказал об атаках врага и успехах ВСУ

28 июля 2023 15:50
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
"Ситуация очень напряженная": Сырский рассказал об атаках врага и успехах ВСУ
Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Фото: Military Media Center
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

На Бахмутском направлении ВСУ постепенно продвигаются вперед и освобождают украинскую территорию. Однако ситуация очень напряженная.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский.

Читайте также:

Борьба за каждый сантиметр

"Враг упорно цепляется за каждый сантиметр, ведет интенсивный артиллерийский и минометный огонь. В этих условиях очень важно своевременно принимать управленческие решения адекватно сложившейся обстановке и принимать меры по маневру силами и средствами, опрокидывание частей и подразделений на направления, где наметился успех, или вывода их из-под огня противника", — подчеркнул он.

По его словам, за это отвечает штаб группировки. Его офицеры занимаются проведением анализа по ситуации на многих направлениях. Они готовят предложения и боевые указания для украинских военных.

Сырский добавил, что главной задачей является "контрбатарейная борьба".

"Для поддержки своих войск в районе Клещиевки, Курдюмовки, Андреевки враг сосредоточил значительное количество артиллерии, уничтожение которой является одной из главных задач наших войск", — объяснил генерал.

Ситуация на Купянском и Лиманском направлениях

Относительно Купянского и Лиманского направлений враг проводит постоянные атаки и применяет свои наиболее профессиональные подразделения.

"Ежедневно мы отражаем на этих направлениях многочисленные штурмы. Ни одна наша позиция не потеряна", — подчеркнул Сырский.

Напомним, Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать российских оккупантов и их военную технику. Так генерал-полковник Александр Сырский показал, как украинские бойцы уничтожают вражескую пехоту.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

None

"Это кровь и пот": Игнат об успешной работе ПВО и не только в большом интервью

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз