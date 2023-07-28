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"Ситуація дуже напружена": Сирський розповів про атаки ворога та успіхи ЗСУ

28 липня 2023 15:50
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
"Ситуація дуже напружена": Сирський розповів про атаки ворога та успіхи ЗСУ
Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Military Media Center
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

На Бахмутському напрямку ЗСУ поступово просуваються вперед та звільняють українську територію. Проте ситуація є дуже напруженою.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський.

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Боротьба за кожен сантиметр

"Ворог затято чіпляється за кожен сантиметр, веде інтенсивний артилерійський та мінометний вогонь. У цих умовах дуже важливо своєчасно приймати управлінські рішення адекватно обстановці, яка склалась, і вживати заходів щодо маневру силами та засобами, перекидання частин і підрозділів на напрямки, де намітився успіх, або виводу їх з-під вогню противника", — наголосив він.

За його словами, за це відповідає штаб угруповання. Його офіцери займаються проведенням аналізу щодо ситуації на багатьох напрямках. Також вони готують пропозиції та бойові вказівки для українських військових.

Сирський додав, що наразі головним завданням є "контрбатарейна боротьба".

"Для підтримки своїх військ в районі Кліщіївки, Курдюмівки, Андріївки ворог зосередив значну кількість артилерії, знищення якої є одним із головних завдань для наших військ", — пояснив генерал.

Ситуація на Куп'янському та Лиманському напрямках

Щодо Куп'янського та Лиманського напрямків, ворог проводить постійні атаки та застосовує свої найбільш професійні підрозділи. 

"Щодня ми відбиваємо на цих напрямках численні штурми. Жодної нашої позиції не втрачено", — наголосив Сирський. 

Нагадаємо, Збройні сили України продовжують знищувати російських окупантів та їхню військову техніку. Так генерал-полковник Олександр Сирський показав, як українські бійці знищують ворожу піхоту.

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