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Ситуация на Бахмутском направлении: Зеленский в обращении отметил успехи ВСУ

5 июня 2023 23:33
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Зеленский в новом обращении рассказал о ситуации на Бахмутском направлении
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о ситуации на Бахмутском направлении. Лидер отметил успехи ВСУ.

Об этом Владимир Зеленский сказал в вечернем обращении.

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Уничтожают окупантов и двигаются вперед

В первую очередь, глава государства поблагодарил всех украинских защитников и защитниц за их работу, а также за новости, которые они сегодня дали.

Отдельно Владимир Зеленский отметил успехи нескольких боевых подразделений на Бахмутском направлении. По его словам, они решительно и эффективно защищают наши позиции.

"Бахмутское направление — молодцы, воины! Мы видим, как истерически Россия воспринимает любой наш шаг там, все наши занятые позиции. Враг знает, что Украина победит. Они это видят. Они это чувствуют благодаря вашим ударам, воины, и в частности на Донетчине. Спасибо за это! Сегодня хочу особо отметить несколько наших боевых подразделений. Это — 5-я отдельная штурмовая бригада и 57-я отдельная мотопехотная бригада. Умело, решительно и результативно защищающие наши позиции, уничтожают оккупантов и главное — двигаются вперед", — говорится в обращении.

Россия проиграет эту войну

Также президент рассказал, что работа над санкциями против России продолжается. Несмотря на то, что агрессор пытается обмануть весь мир, наша страна и ее защитники готовят новые шаги, чтобы ограничить российский потенциал.

"Второе — продолжаем нашу работу по санкциям против России. Хотя глобальная тенденция уже понятна — Россия проигрывает эту войну, —хозяева России продолжают отрицать реальность. Продолжают пытаться обмануть мир, обойти санкции, выработать больше оружия, обеспечить большую трату ресурсов и людей на эту агрессию. Готовим наши шаги, новые шаги для еще большего ограничения российского военного потенциала. Каждый в мире, кто так или иначе помогает государству-террористу обходить санкции, каждый в мире, кого Россия использует для поставки оружия, компонентов, оборудования, — каждый такой субъект имеет почувствовать полную силу свободного мира. И мы это обеспечим", — утверждает Владимир Зеленский.

Напомним, что в прошлом своем обращении президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал российский удар по Днепропетровщине, в результате которого погиб 2-летний ребенок. А также назвал, сколько детей погибло в результате войны.

Добавим, что заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, как изменилась ситуация вокруг Бахмута. Враг продолжает сосредоточивать основные усилия на востоке, чтобы выйти на границы Донецкой и Луганской областей. Впрочем, врагу не удается продвигаться из-за мощного сопротивления наших сил обороны.

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