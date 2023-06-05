Зеленський у новому зверненні розповів про ситуацію на Бахмутському напрямку

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скріншот

Президент України Володимир Зеленський розповів про ситуацію на Бахмутському напрямку. Лідер відзначив успіхи ЗСУ.

Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні.

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Знищують окупантів та рухаються вперед

Насамперед, глава держави подякував усім українським захисникам і захисницям за їх роботу, а також за новини, які вони сьогодні дали.

Окремо Володимир Зеленський відзначив успіхи декількох бойових підрозділів на Бахмутському напрямку. За його словами, вони рішуче та результативно захищають наші позиції.

"Бахмутський напрямок — молодці, воїни! Ми бачимо, як істерично Росія сприймає будь-який наш крок там, усі наші зайняті позиції. Ворог знає, що Україна переможе. Вони це бачать. Вони це відчувають завдяки вашим ударам, воїни, і зокрема на Донеччині. Дякую за це! Сьогодні хочу особливо відзначити кілька наших бойових підрозділів. Це — 5-та окрема штурмова бригада та 57-ма окрема мотопіхотна бригада. Які вміло, рішучо та результативно захищають наші позиції, знищують окупантів та головне — рухаються вперед", — йдеться у зверненні.

Росія програє цю війну

Також президент розповів, що робота над санкціями проти Росії продовжується. Попри те, що агресор намагається обманути весь світ, наша країна та її захисники готують "нові кроки", щоб обмежити російський потенціал.

"Друге — продовжуємо нашу роботу щодо санкцій проти Росії. Хоча глобальна тенденція вже зрозуміла — Росія програє цю війну, — господарі Росії продовжують заперечувати реальність. Продовжують намагатись обманути світ, обійти санкції, виробити більше зброї, забезпечити більшу трату ресурсів і людей на цю агресії. Готуємо наші кроки, нові кроки для ще більшого обмеження російського військового потенціалу. Кожен у світі, хто так чи інакше допомагає державі-терористу обходити санкції, кожен у світі, кого Росія використовує для постачання зброї, компонентів, обладнання, — кожен такий субʼєкт має відчути повну силу вільного світу. І ми це забезпечимо", — стверджує Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що у минулому своєму зверненні президент України Володимир Зеленський прокоментував російський удар по Дніпропетровщині, внаслідок якого загинула 2-річна дитина. А також назвав, скільки дітей загинуло внаслідок війни.

Додамо, що заступник міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, як змінилась ситуація навколо Бахмута. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на сході з метою вийти на кордони Донецької та Луганської областей. Втім, ворогу не вдається просуватись через потужний опір наших сил оборони.