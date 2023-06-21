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Ситуация на фронте 21 июня: вечерняя сводка Генштаба

21 июня 2023 23:25
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Ситуация на фронте 21 июня: вечерняя сводка Генштаба
Воины ВСУ выполняют боевое задание. Фото: Генштаб ВСУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Заканчиваются 483 сутки полномасштабной российской военной агрессии. Наши воины сдерживают врага и не позволяют ему завоевать еще больше нашей территории.

Об этом говорится в вечернем отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

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В Генштабе сообщили, что в течение суток по Украине враг целил дронами. Нанес более 30 авиаударов. Впрочем, благодаря работе нашей ПВО все беспилотники были уничтожены.

Также сообщается, что Силы обороны Украины сбили российский ударный вертолет Ми-24.

Вечерний отчет Генштаба ВСУ. Фото: Скриншот

Основные усилия врага

В Генштабе отмечают, что враг продолжает сосредотачивать основные усилия в районе Лимана, Бахмута, Авдеевки, Марьинки. Там продолжаются тяжелые бои. За сутки произошло более 30 боевых столкновений.

  • В Лиманском направлении враг совершил безуспешные наступательные действия в направлении Дибровы Луганской области и Серебрянки в Донецкой области.

Нанес авиационные удары в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области и Северска — Донецкой. Артиллерийские обстрелы получили Стельмаховка, Невское, Диброва, Кузьмино, Белогоровка в Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное и Раздолевка Донецкой области.

  • На Бахмутском направлении противник производил безуспешные наступательные действия в районах Орехово-Василовки, Ивановского и Белой Горы Донецкой области.

Нанес авиационные удары возле Курдюмовки и Нью-Йорка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Богдановка, Калиновка, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка, Белая Гора, Константиновка, Дружба и Северное Донецкой области.

  • В Авдеевском направлении противник проводил безуспешные наступательные действия в районах Северного и Первомайского Донецкой области. Нанес авиационных ударов вблизи Авдеевки, Северного и Первомайского.

Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Александрополь, Керамик, Новокалиново, Бердичи, Степное, Авдеевка, Тонечко, Северное, Первомайское, Нетайлово и Невельское Донецкой области.

  • На Марьинском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Марьинки, успеха не имел. Нанес авиационный удар в районе Красногоровки.

В то же время, враг совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов: Красногоровка, Зоряное, Острое, Марьинка, Георгиевка, Курахово и Победа Донецкой области.

Напомним, количество уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов  составляет более 500 человек. Кроме того, захватчики продолжают бешеными темпами терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Кроме того, россияне потеряли девять танков, 21 бронемашин, 32 артиллерийские системы и одну ракетную систему залпового огня.

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