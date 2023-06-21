ЗСУ за добу знищили майже 20 артпідрозділів РФ, — Генштаб
Українські Збройні сили станом на 21 червня обстріляли за добу 18 артилерійських підрозділів окупаційних військ. Крім того, були завдані удари як по позиціях зенітно-ракетних комплексів, та і по ворожих станціях радіоелектронної боротьби.
Про це повідомляє у традиційному ранковому зведенні Генеральний штаб ЗС України.
Успіх української авіації
За попередню добу українські Повітряні сили завдали понад 15 успішних ударів по російській армії.
Так, було підтверджено ураження чотирьох розвідувальних безпілотників.
Крім того, українська авіація обстріляла:
- дев’ять районів зосередження особового складу;
- три позиції зенітно-ракетних комплексів.
Артилерія і ракетні війська України проти ворога
Робота наземних підрозділів Збройних сил України за минулу добу також відзначилася успішними ударами по об’єктах окупаційних військ.
Так, артилерія та ракетні війська обстріляли:
- 18 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях;
- один район зосередження живої сили та техніки росіян;
- три пункти управління окупаційними підрозділами;
- три ворожі станції радіоелектронної боротьби;
- один засіб протиповітряної боротьби.
Крім того, Сили оборони України знищили ще шість важливих об’єктів російської армії.
Ситуація на фронтах
Росіяни, як і раніше, зосередили свої наступальні дії на чотирьох донбаських напрямках — Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському.
Протягом минулої доби відбулося 40 бойових зіткнень.
Нагадаємо, що за подіями російсько-української війни можна слідкувати онлайн.