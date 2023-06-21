ЗСУ за добу знищили майже 20 артпідрозділів РФ, — Генштаб

Українські військові на фронті. Фото: Facebook Генштабу ЗСУ

Українські Збройні сили станом на 21 червня обстріляли за добу 18 артилерійських підрозділів окупаційних військ. Крім того, були завдані удари як по позиціях зенітно-ракетних комплексів, та і по ворожих станціях радіоелектронної боротьби.

Про це повідомляє у традиційному ранковому зведенні Генеральний штаб ЗС України.

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Успіх української авіації

За попередню добу українські Повітряні сили завдали понад 15 успішних ударів по російській армії.

Так, було підтверджено ураження чотирьох розвідувальних безпілотників.

Крім того, українська авіація обстріляла:

дев’ять районів зосередження особового складу;

три позиції зенітно-ракетних комплексів.

Ранкове зведення Генштабу, 21 червня 2023 року

Артилерія і ракетні війська України проти ворога

Робота наземних підрозділів Збройних сил України за минулу добу також відзначилася успішними ударами по об’єктах окупаційних військ.

Так, артилерія та ракетні війська обстріляли:

18 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях;

один район зосередження живої сили та техніки росіян;

три пункти управління окупаційними підрозділами;

три ворожі станції радіоелектронної боротьби;

один засіб протиповітряної боротьби.

Українські танкові війська

Фото: Facebook Генштабу ЗСУ

Крім того, Сили оборони України знищили ще шість важливих об’єктів російської армії.

Ситуація на фронтах

Росіяни, як і раніше, зосередили свої наступальні дії на чотирьох донбаських напрямках — Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському.

Протягом минулої доби відбулося 40 бойових зіткнень.

Українські мінометники

Фото: Facebook Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, що за подіями російсько-української війни можна слідкувати онлайн.