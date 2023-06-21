Ситуація на фронті 21 червня: вечірнє зведення Генштабу

Воїни ЗСУ виконують бойове завдання. Фото: Генштаб ЗСУ

Добігає 483 доба повномаштабної російської військової агресії. Наші воїни стримують ворога і не дають йому змоги завоювати ще більше нашої території.

Про це йдеться у вечірньому звіті Генерального штабу Збройних сил України.

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У Генштабі повідомили, що протягом доби по Україні ворог цілив дронами. Завдав понад 30 авіаударів. Втім, завдяки роботі нашої ППО, всі безпілотники були знищені.

Також повідомляється, що Сили оборони України збили російський ударний гелікоптер Мі-24.

Вечірній звіт Генштабу ЗСУ. Фото: Скріншот

Основні зусилля ворога

У Генштабі зазначають, що ворог продовжує зосереджувати основні зусилля в районі Лимана, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки. Там продовжуються важкі бої. За добу відбулися понад 30 разів бойові зіткнення.

На Лиманському напрямку ворог здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку Діброви Луганської області та Серебрянки в Донецькій області.

Завдав авіаційних ударів у районах Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області та Сіверська — Донецької. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське, Діброва, Кузьмине, Білогорівка в Луганській області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне і Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник проводив безуспішні наступальні дії в районах Оріхово-Василівки, Іванівського та Білої Гори Донецької області.

Завдав авіаційних ударів біля Курдюмівки та Нью-Йорка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Богданівка, Калинівка, Часів Яр, Іванівське, Озарянівка, Біла Гора, Костянтинівка, Дружба та Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник проводив безуспішні наступальні дії в районах Сєверного і Первомайського Донецької області. Завдав авіаційних ударів поблизу Авдіївки, Сєверного та Первомайського.

Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Олександропіль, Керамік, Новокалинове, Бердичі, Степове, Авдіївка, Тоненьке, Сєверне, Первомайське, Нетайлове та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямку Мар’їнки, успіху не мав. Завдав авіаційного удару в районі Красногорівки.

Водночас, ворог здійснив артилерійські обстріли населених пунктів: Красногорівка, Зоряне, Гостре, Мар’їнка, Георгіївка, Курахове та Побєда Донецької області.

Нагадаємо, кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить понад 500 осіб. Крім того, загарбники продовжують шаленими темпами втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини й артилерійські системи.

Крім того, росіяни втратили дев’ять танків, 21 бронемашину, 32 артилерійські системи і одну ракетну систему залпового вогню.