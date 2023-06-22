Ситуация на фронте 22 июня: обновленные данные Генштаба

Украинский военный на фронте. Фото: Генштаб

Заканчиваются 484 сутки полномасштабной российской военной агрессии против нашего государства. Силы обороны Украины успешно сдерживают врага, наносят еще больше ударов и с каждым днем отвоевывают все больше территории.

Об этом сообщает Генштаб.

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Известно, что украинская авиация с начала суток нанесла 7 ударов по личному составу врага, а также 4 раза ударила по его зенитно-ракетным комплексам.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, 2 района сосредоточения личного состава и военной техники противника, 2 состава боеприпасов, 1 склад горюче-смазочных материалов, 23 артиллерийских подразделения на огневых позициях, 2 средства радиоэлектронной борьбы и 2 узла связи оккупантов", — говорится в сообщении.

Ситуация на фронте 22 июня

В течение суток произошло более 20 боевых столкновений.

"Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои", — говорят в Генштабе.

Волынское и Полесское направление — без существенных изменений.

— без существенных изменений. Северское и Слобожанское направление — на этом участке фронта враг ударил авиацией, а также совершил минометные и артиллерийские обстрелы.

— на этом участке фронта враг ударил авиацией, а также совершил минометные и артиллерийские обстрелы. Купянское направление — враг пытался наступать, однако все его действия были безуспешны.

— враг пытался наступать, однако все его действия были безуспешны. Лиманское направление — противник ударил из авиации и артиллерии.

— противник ударил из авиации и артиллерии. Бахмутское направление — россияне также ударили из авиации и артиллерии.

— россияне также ударили из авиации и артиллерии. Авдеевское направление — россияне пытались наступать, однако наступательные действия были безуспешными. Кроме этого, нанесли артиллерийские обстрелы.

— россияне пытались наступать, однако наступательные действия были безуспешными. Кроме этого, нанесли артиллерийские обстрелы. Марьинское направление — враг проводил наступательные действия, однако успеха не имел. В то же время совершил артиллерийские обстрелы некоторых населенных пунктов.

— враг проводил наступательные действия, однако успеха не имел. В то же время совершил артиллерийские обстрелы некоторых населенных пунктов. Шахтерское направление — враг ударил по авиации.

— враг ударил по авиации. Запорожское и Херсонское направление — противник продолжает вести оборонные действия для того, чтобы не допустить продвижения наших военных. К тому же противник безуспешно пытается восстановить контроль над утраченным населенным пунктом Макаровкой.

Напомним, что за событиями русско-украинской войны можно следить онлайн с помощью нескольких ресурсов.