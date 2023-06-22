Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Ситуация на фронте 22 июня: обновленные данные Генштаба arrow

Ситуация на фронте 22 июня: обновленные данные Генштаба

22 июня 2023 20:25
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Ситуация на фронте 22 июня: обновленные данные Генштаба
Украинский военный на фронте. Фото: Генштаб
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Заканчиваются 484 сутки полномасштабной российской военной агрессии против нашего государства. Силы обороны Украины успешно сдерживают врага, наносят еще больше ударов и с каждым днем отвоевывают все больше территории.

Об этом сообщает Генштаб.

Читайте также:

Удары ВСУ

Известно, что украинская авиация с начала суток нанесла 7 ударов по личному составу врага, а также 4 раза ударила по его зенитно-ракетным комплексам.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, 2 района сосредоточения личного состава и военной техники противника, 2 состава боеприпасов, 1 склад горюче-смазочных материалов, 23 артиллерийских подразделения на огневых позициях, 2 средства радиоэлектронной борьбы и 2 узла связи оккупантов", — говорится в сообщении.

Ситуация на фронте 22 июня

В течение суток произошло более 20 боевых столкновений.

"Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои", — говорят в Генштабе.

  • Волынское и Полесское направление — без существенных изменений.
  • Северское и Слобожанское направление — на этом участке фронта враг ударил авиацией, а также совершил минометные и артиллерийские обстрелы.
  • Купянское направление — враг пытался наступать, однако все его действия были безуспешны.
  • Лиманское направление — противник ударил из авиации и артиллерии.
  • Бахмутское направление — россияне также ударили из авиации и артиллерии.
  • Авдеевское направление — россияне пытались наступать, однако наступательные действия были безуспешными. Кроме этого, нанесли артиллерийские обстрелы.
  • Марьинское направление — враг проводил наступательные действия, однако успеха не имел. В то же время совершил артиллерийские обстрелы некоторых населенных пунктов.
  • Шахтерское направление — враг ударил по авиации.
  • Запорожское и Херсонское направление — противник продолжает вести оборонные действия для того, чтобы не допустить продвижения наших военных. К тому же противник безуспешно пытается восстановить контроль над утраченным населенным пунктом Макаровкой.

Напомним, что за событиями русско-украинской войны можно следить онлайн с помощью нескольких ресурсов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

None

РФ готовит теракт на Запорожской АЭС, — Зеленский

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас