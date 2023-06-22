Ситуація на фронті 22 червня: оновлені дані Генштабу

Український військовий на фронті. Фото: Генштаб

Добігає 484 доба повномаштабної російської військової агресії проти нашої держави. Сили оборони України успішно стримують ворога, завдають ще більше ударів і з кожним днем відвойовують все більше території.

Про це повідомляє Генштаб.

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Відомо, що українська авіація від початку доби завдала 7 ударів по особовому складу ворога, а також 4 рази вдарила по його зенітно-ракетних комплексах.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, 2 райони зосередження особового складу та військової техніки противника, 2 склади боєприпасів, 1 склад пально-мастильних матеріалів, 23 артилерійські підрозділи на вогневих позиціях, 2 засоби радіоелектронної боротьби та 2 вузли зв'язку окупантів", — йдеться у повідомленні.

Ситуація на фронті 22 червня

Впродовж доби відбулося понад 20 бойових зіткнень.

"Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої", — кажуть у Генштабі.

Волинський та Поліський напрямок — без суттєвих змін.

— без суттєвих змін. Сіверський та Слобожанський напрямок — на цій ділянці фронту ворог вдарив авіацією, а також здійснив мінометний та артилерійський обстріли.

— на цій ділянці фронту ворог вдарив авіацією, а також здійснив мінометний та артилерійський обстріли. Куп'янський напрямок — ворог намагався наступати, однак всі його дії були безуспішні.

— ворог намагався наступати, однак всі його дії були безуспішні. Лиманський напрямок — противник вдарив з авіації та артилерії.

— противник вдарив з авіації та артилерії. Бахмутський напрямок — росіяни так само вдарили з авіації та артилерії.

— росіяни так само вдарили з авіації та артилерії. Авдіївський напрямок — росіяни намагалися наступати, проте наступальні дії були безуспішними. Окрім цього, завдали артилерійських обстрілів.

— росіяни намагалися наступати, проте наступальні дії були безуспішними. Окрім цього, завдали артилерійських обстрілів. Мар'їнський напрямок — ворог проводив наступальні дії, проте успіху не мав. В той же час, здійснив артилерійські обстріли деяких населених пунктів.

— ворог проводив наступальні дії, проте успіху не мав. В той же час, здійснив артилерійські обстріли деяких населених пунктів. Шахтарський напрямок — ворог вдарив за авіації.

— ворог вдарив за авіації. Запорізький та Херсонський напрямок — противник продовжує вести оборонні дії для того, щоб не допустити просування наших військових. До того ж противник безуспішно намагається відновити контроль над втраченим населеним пунктом Макарівкою.

Нагадаємо, що за подіями російсько-української війни можна слідкувати онлайн за допомогою кількох ресурсів.