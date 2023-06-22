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Ситуація на фронті 22 червня: оновлені дані Генштабу

22 червня 2023 20:25
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Козюк Тетяна
редактор
Ситуація на фронті 22 червня: оновлені дані Генштабу
Український військовий на фронті. Фото: Генштаб
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Добігає 484 доба повномаштабної російської військової агресії проти нашої держави. Сили оборони України успішно стримують ворога, завдають ще більше ударів і з кожним днем відвойовують все більше території. 

Про це повідомляє Генштаб

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Відомо, що українська авіація від початку доби завдала 7 ударів по особовому складу ворога, а також 4 рази вдарила по його зенітно-ракетних комплексах. 

"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, 2 райони зосередження особового складу та військової техніки противника, 2 склади боєприпасів, 1 склад пально-мастильних матеріалів, 23 артилерійські підрозділи на вогневих позиціях, 2 засоби радіоелектронної боротьби та 2 вузли зв'язку окупантів", — йдеться у повідомленні. 

Ситуація на фронті 22 червня

Впродовж доби відбулося понад 20 бойових зіткнень. 

"Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої", — кажуть у Генштабі. 

  • Волинський та Поліський напрямок — без суттєвих змін. 
  • Сіверський та Слобожанський напрямок — на цій ділянці фронту ворог вдарив авіацією, а також здійснив мінометний та артилерійський обстріли.
  • Куп'янський напрямок — ворог намагався наступати, однак всі його дії були безуспішні. 
  • Лиманський напрямок — противник вдарив з авіації та артилерії. 
  • Бахмутський напрямок — росіяни так само вдарили з авіації та артилерії. 
  • Авдіївський напрямок — росіяни намагалися наступати, проте наступальні дії були безуспішними. Окрім цього, завдали артилерійських обстрілів. 
  • Мар'їнський напрямок — ворог проводив наступальні дії, проте успіху не мав. В той же час, здійснив артилерійські обстріли деяких населених пунктів. 
  • Шахтарський напрямок — ворог вдарив за авіації.
  • Запорізький та Херсонський напрямок — противник продовжує вести оборонні дії для того, щоб не допустити просування наших військових. До того ж противник безуспішно намагається відновити контроль над втраченим населеним пунктом Макарівкою. 

Нагадаємо, що за подіями російсько-української війни можна слідкувати онлайн за допомогою кількох ресурсів.

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