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Ситуация на фронте 23 июня: вечернее сведение Генштаба

23 июня 2023 22:33
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Ситуация на фронте 23 июня: вечернее сведение Генштаба
Украинский военный на фронте. Фото: Генштаб
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Подходят 485 сутки полномасштабной русской войны против нашего государства. Силы обороны Украины успешно работают по всем направлениям фронта с каждым днем отвоевывают все больше территорий.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба.

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Известно, что украинская авиация с начала суток 10 раз ударила по личному составу противника, а также уничтожила 1 средство ПВО.

"Авиация сил обороны за сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 4 района сосредоточения личного состава и военной техники, 12 артиллерийских подразделений на огневых позициях, 2 средства радиоэлектронной борьбы", — говорится в сообщении.

Ситуация на фронте 23 июня

В течение суток произошло более 27 боевых столкновений.

"Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои", — говорят в Генштабе.

  • Волынское и Полесское направление — без существенных изменений.
  • Северское и Слобожанское направление — на этом участке фронта враг нанес авиаудары, а также произвел минометный и артиллерийский обстрел.
  • Купянское направление — враг пытался наступать, однако все его действия были безуспешны. Кроме этого, произвел минометный и артиллерийский обстрел.
  • Лиманское направление — противник ударил из авиации и артиллерии. Также пытался вести наступательные действия, которые не имели успеха.
  • Бахмутское направление — россияне ударили из авиации и артиллерии.
  • Авдеевское направление — россияне пытались наступать, однако наступательные действия были безуспешными. Кроме того, нанесли артиллерийские и авиационные обстрелы.
  • Марьинское направление — враг проводил наступательные действия, однако успеха не имел. В то же время совершил артиллерийские обстрелы некоторых населенных пунктов.
  • Шахтерское направление — враг ударил по авиации. Также производил безуспешные наступательные действия.
  • Запорожское и Херсонское направление — противник продолжает вести оборонные действия для того, чтобы не допустить продвижения наших военных. К тому же противник безуспешно пытается восстановить контроль над утраченным населенным пунктом Макаровкой. Кроме того, россияне ударили из авиации и артиллерии.

"Российские оккупанты продолжают использовать инфраструктуру временно захваченных населенных пунктов для оказания медицинской помощи своим раненым военнослужащим. В населенном пункте Чкалово Запорожской области, на территории детского сада, захватчики обустроили полевой госпиталь. Зафиксировано прибытие двух грузовых автомобилей с медицинским оборудованием", — добавляют в Генштабе.

Напомним, что за событиями русско-украинской войны можно следить онлайн с помощью нескольких ресурсов.

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