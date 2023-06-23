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Ситуація на фронті 23 червня: вечірнє зведення Генштабу

23 червня 2023 22:33
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Козюк Тетяна
редактор
Ситуація на фронті 23 червня: вечірнє зведення Генштабу
Український військовий на фронті. Фото: Генштаб
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Добігає 485 доба повномаштабної російської війни проти нашої держави. Сили оборони України успішно працюють на усіх напрямках фронту з кожним днем відвойовують все більше територій. 

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу

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Відомо, що українська авіація від початку доби 10 разів вдарила по особовому складу противника, а також знищила 1 засіб ППО. 

"Авіація сил оборони за добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 4 райони зосередження особового складу та військової техніки, 12 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, 2 засоби радіоелектронної боротьби та 1 засіб протиповітряної оборони", — йдеться у повідомленні. 

Ситуація на фронті 23 червня

Впродовж доби відбулося понад 27 бойових зіткнень.

"Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої", — кажуть у Генштабі.  

  • Волинський та Поліський напрямок — без суттєвих змін. 
  • Сіверський та Слобожанський напрямок — на цій ділянці фронту ворог завдав авіаударів, а також здійснив мінометний та артилерійський обстріл.
  • Куп'янський напрямок — ворог намагався наступати, однак всі його дії були безуспішні. Окрім цього, здійснив мінометний та артилерійський обстріл.
  • Лиманський напрямок — противник вдарив з авіації та артилерії. Також намагався вести наступальні дії, які не мали успіху. 
  • Бахмутський напрямок — росіяни вдарили з авіації та артилерії. 
  • Авдіївський напрямок — росіяни намагалися наступати, проте наступальні дії були безуспішними. Окрім цього, завдали артилерійських та авіаційних обстрілів. 
  • Мар'їнський напрямок — ворог проводив наступальні дії, проте успіху не мав. В той же час, здійснив артилерійські обстріли деяких населених пунктів. 
  • Шахтарський напрямок — ворог вдарив за авіації. Також проводив безуспішні наступальні дії.
  • Запорізький та Херсонський напрямок — противник продовжує вести оборонні дії для того, щоб не допустити просування наших військових. До того ж противник безуспішно намагається відновити контроль над втраченим населеним пунктом Макарівкою. Окрім цього, росіяни вдарили з авіації та артилерії. 

"Російські окупанти продовжують використовувати інфраструктуру тимчасово захоплених населених пунктів для надання медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям. В населеному пункті Чкалове Запорізької області, на території дитячого садочка, загарбники облаштували польовий шпиталь. Зафіксовано прибуття двох вантажних автомобілів з медичним обладнанням", — додають у Генштабі. 

Нагадаємо, що за подіями російсько-української війни можна слідкувати онлайн за допомогою кількох ресурсів.

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