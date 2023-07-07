Ситуация на фронте 7 июля: обновленные данные Генштаба

Украинский военный на фронте. Фото: Генштаб

Сегодня, 6 июля, продолжаются 499 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Силы обороны Украины успешно работатют на всех участках фронта и уничтожают российских захватчиков.

Об ударах ВСУ, потерях россиян и ситуации на фронте — рассказали в вечерней сводке Генштаба.

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Обстрелы россиян в сутки

В ночь на 7 июля россияне атаковали территорию Украины иранскими дронами типа "Shahed". Благодаря Воздушным Силам Украины 12 из 18 ударных БПЛА были уничтожены.

"Кроме того, враг нанес ракетный удар по территории одного из инфраструктурных объектов Запорожья. Также нанес 42 авиационных удара, совершил около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, разрушена гражданская инфраструктура, пострадали мирные люди", — добавляют в Генштабе.

Где сосредотачивается враг

Российские войска сосредотачивают основные усилия на пяти направлениях:

Купянском;

Марьинском;

Бахмутскому;

Лиманском;

Авдеевском.

За сутки там произошло 20 боевых столкновений. На остальных направлениях ситуация без существенных изменений.

Успехи ВСУ на фронте

За последние сутки Авиация ВСУ 6 раз ударила по районам сосредоточения личного состава противника, 2 — по зенитно-ракетным комплексам и 1 — по пункту управления врага. К тому же наши защитники уничтожили 2 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили пункт управления, 7 артиллерийских средств на огневых позициях и станцию радиоэлектронной борьбы противника", — добавляют в Генштабе.

Сообщение Генштаба. фото: скриншот

Сообщение Генштаба. фото: скриншот

Напомним, ранее мы писали, что за минувшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали более 500 российских захватчиков. Кроме этого, оккупанты потеряли некоторую важную военную технику.