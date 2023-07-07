Ситуація на фронті 7 липня: оновлені дані Генштабу

Український військовий на фронті. Фото: Генштаб

Сьогодні, 6 липня, триває 499 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Сили оборони України успішно працюють на усіх ділянках фронту та знищують російських загарбників.

Про удари ЗСУ, втрати росіян та ситуацію на фронті розповіли у вечірньому зведенні Генштабу.

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Обстріли росіян за добу

У ніч проти 7 липня росіяни атакували територію України іранськими дронами типу Shahed. Завдяки Повітряним Силам України 12 із 18 ударних БпЛА було знищено.

"Крім того, ворог завдав ракетного удару по території одного з інфраструктурних об'єктів Запоріжжя. Також завдав 42 авіаційних удари, здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, зруйновано цивільну інфраструктуру, постраждали мирні люди", — додають у Генштабі.

Де зосереджується ворог

Російські війська зосереджують основні зусилля на п'ятьох напрямках:

Куп'янському;

Мар'їнському;

Бахмутському;

Лиманському;

Авдіївському.

Впродовж доби там відбулося 20 бойових зіткнень. На решті напрямках ситуація без суттєвих змін.

Успіхи ЗСУ на фронті

За останню добу Авіація ЗСУ 6 разів вдарила по районах зосередження особового складу противника, 2 — по зенітно-ракетних комплексах, та 1 — по пункту управління ворога. До того ж, наші захисники знищили 2 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, 7 артилерійських засобів на вогневих позиціях та станцію радіоелектронної боротьби противника", — додають у Генштабі.

Повідомлення Генштабу. Фото: скриншот

Повідомлення Генштабу. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше ми писали, що за минулу добу Сили оборони України ліквідували понад 500 російських загарбників. Окрім цього, окупанти втратили деяку важливу військову техніку.