Втрати Росії на 7 липня: статистика Генштабу
За минулу добу Сили оборони України ліквідували понад 500 російських загарбників. Окрім цього, окупанти втратили деяку важливу військову техніку.
Про це йдеться у новому зведенні Генштабу.
Знищені загарбники
За 6 липня ЗСУ ліквідували на фронтах війни орієнтовно 510 російських військових.
Крім того, росіяни втратили 2 танки, 12 бронемашин, 20 артилерійські системи, 4 засоби ППО, 17 безпілотників, 7 крилатих ракет, а також 10 одиниць автомобільної техніки та 7 одиниць спеціальної техніки.
Втрати російської армії за час війни
Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:
- особового складу — близько 232 300 (+600) осіб ліквідовано;
- танків — 4070 (+2) од.;
- бойових броньованих машин — 7944 (+12) од.;
- артилерійських систем — 4330 (+20) од.;
- РСЗВ — 657 (+1) од.;
- засобів ППО — 408 (+4) од.;
- літаків — 315 (+0) од.;
- гелікоптерів — 309 (+0) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 3652 (+17) од.;
- крилатих ракет — 1271 (+7) од.;
- кораблів/катерів — 18 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 6898 (+10) од.;
- спеціальної техніки — 612 (+7) од.
Нагдаємо, у Генштабі повідомили, на яких напрямках ЗСУ продовжують контрнаступ. Відтак, контрнаступ Збройних сил України триває на двох південних напрямках та під Бахмутом. У районі цього міста Сили оборони просуваються уперед і вибивають ворога.