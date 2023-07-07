Втрати Росії на 7 липня: статистика Генштабу

Українські військові на фронті. Фото: Генштаб

За минулу добу Сили оборони України ліквідували понад 500 російських загарбників. Окрім цього, окупанти втратили деяку важливу військову техніку.

Про це йдеться у новому зведенні Генштабу.

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За 6 липня ЗСУ ліквідували на фронтах війни орієнтовно 510 російських військових.

Крім того, росіяни втратили 2 танки, 12 бронемашин, 20 артилерійські системи, 4 засоби ППО, 17 безпілотників, 7 крилатих ракет, а також 10 одиниць автомобільної техніки та 7 одиниць спеціальної техніки.

Втрати російської армії за час війни

Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:

особового складу — близько 232 300 (+600) осіб ліквідовано;

танків — 4070 (+2) од.;

бойових броньованих машин — 7944 (+12) од.;

артилерійських систем — 4330 (+20) од.;

РСЗВ — 657 (+1) од.;

засобів ППО — 408 (+4) од.;

літаків — 315 (+0) од.;

гелікоптерів — 309 (+0) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 3652 (+17) од.;

крилатих ракет — 1271 (+7) од.;

кораблів/катерів — 18 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 6898 (+10) од.;

спеціальної техніки — 612 (+7) од.

Втрати російської армії на 7 липня 2023 року

Фото: Генштаб ЗСУ

Нагдаємо, у Генштабі повідомили, на яких напрямках ЗСУ продовжують контрнаступ. Відтак, контрнаступ Збройних сил України триває на двох південних напрямках та під Бахмутом. У районі цього міста Сили оборони просуваються уперед і вибивають ворога.