Бійці ЗСУ виконують бойове завдання. Фото: Генштаб ЗСУ

Триває 499 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти нашої держави. Сьогодні вночі РФ завдала чергового удару іранськими ударними БпЛА типу Shahed по Україні.

Про це йдеться у ранковому звіті Генерального штабу Збройних сил України.

Читайте також:

Звіт Генштабу ЗСУ на ранок 7 липня

Повідомляється, що за минулу добу РФ завдала ракетні удари по Україні. Застосувала:

11 крилатих ракет "Калібр", 7 з яких вдалося знищити,

3 ракети "Калібр" влучили по місту Львів,

1 ракета влучила по приватному будинку в Черкаській області.

"Ворог завдав 57 авіаційних ударів, 4 з яких — іранськими ударними БпЛА типу "Shahed". Усі 4 дрони-камікадзе було знищено нашою ППО", — додали у Генштабі.

Найбільше дісталося населеним пунктам:

Харківської,

Луганської,

Донецької,

Запорізької,

Дніпропетровської,

Херсонської областей.

Нагадаємо, контрнаступ Збройних сил України триває на двох південних напрямках та під Бахмутом. У районі цього міста Сили оборони просуваються уперед і вибивають ворога.

На інших напрямках Збройні сили України продовжують стримувати наступ російських військ. Йдеться про три напрямки на Донеччині — Авдіївський, Лиманський і Мар’їнський.