У Генштабі ЗСУ розповіли про удари окупантів по Україні за добу
Триває 499 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти нашої держави. Сьогодні вночі РФ завдала чергового удару іранськими ударними БпЛА типу Shahed по Україні.
Про це йдеться у ранковому звіті Генерального штабу Збройних сил України.
Звіт Генштабу ЗСУ на ранок 7 липня
Повідомляється, що за минулу добу РФ завдала ракетні удари по Україні. Застосувала:
- 11 крилатих ракет "Калібр", 7 з яких вдалося знищити,
- 3 ракети "Калібр" влучили по місту Львів,
- 1 ракета влучила по приватному будинку в Черкаській області.
"Ворог завдав 57 авіаційних ударів, 4 з яких — іранськими ударними БпЛА типу "Shahed". Усі 4 дрони-камікадзе було знищено нашою ППО", — додали у Генштабі.
Найбільше дісталося населеним пунктам:
- Харківської,
- Луганської,
- Донецької,
- Запорізької,
- Дніпропетровської,
- Херсонської областей.
Нагадаємо, контрнаступ Збройних сил України триває на двох південних напрямках та під Бахмутом. У районі цього міста Сили оборони просуваються уперед і вибивають ворога.
На інших напрямках Збройні сили України продовжують стримувати наступ російських військ. Йдеться про три напрямки на Донеччині — Авдіївський, Лиманський і Мар’їнський.