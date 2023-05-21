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Ситуация на фронте: карты боев от ISW на 21 мая

21 мая 2023 08:15
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Ситуация на фронте: карты боев от ISW на 21 мая
Украинский военный и карта ISW. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

По состоянию на 21 мая, украинские военные продолжают держать оборону на юге и востоке. Российские оккупанты пытаются продвинуться в Луганской и Донецкой областях.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

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Луганская область

Российские войска продолжили ограниченные наземные атаки в Кременной районе 20 мая. Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты провели неудачные наступательные операции вблизи Белогоровки Луганской области (12 км к югу от Кременной).

Милблогер РФ утверждал, что захватчики провели штурмы в районе Серебрянской лесополосы и продвинулись в направлении Григорьевки (11 км к югу от Кременной).

Представитель украинской Восточной группы войск полковник Сергей Череватый заявил 20 мая, что темп российских обстрелов на линии Купянск-Сватово-Кременная снизился за последний месяц с пяти-семи ежедневных обстрелов до одного.

Еще один российский военкор утверждал, что 19 мая украинские войска провели неудачные контратаки, чтобы вернуть утраченные позиции у Масютовки (13 км северо-восточнее Купянска). Он также говорил, что войска РФ продолжают успешно удерживать плацдарм на западном (правом) берегу реки Оскол в этом районе.

Карта боевых действий
Карта боев, Луганская область
Инфографика: ISW

Донецкая область

Оккупанты продолжили наземные атаки на линии Авдеевка-Донецк 20 мая. Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска провели неудачные наступательные операции в районе Новокалиново (8 км к северу от Авдеевки), Степное (2 км к северу от Авдеевки), Авдеевка, Северное (5 км к западу от Авдеевки), Первомайское (11 км на юго-западнее Авдеевки) и Новомихайловка (36 км юго-западнее Авдеевки).

Российский милблогер утверждает, что российские войска безуспешно атаковали Первомайское и Невельское (14 км к юго-западу от Авдеевки), но продвинулись к железной дороге к северу от Авдеевки из Красногоровки (8 км к северу от Авдеевки).

Другой военкор РФ заявил, что на прошлой неделе украинские войска совершили несколько успешных наступлений на Донецком направлении, но российские силы стабилизировали фронт у Красногоровки.

По состоянию на 20 мая, украинские войска продолжают удерживать позиции у памятника МиГ-17 в городе Бахмут.

Карта боевых действий
Карта боев, Донецкая область
Инфографика: ISW
Карта боевых действий
Карта боев, Донецкая область
Инфографика: ISW

Юг

Газета The Washington Post сообщила 19 мая, что украинский командующий оперативной группой херсонских войск бригадный генерал Михаил Драпатый заявил, что украинские силы специальных операций проводят рейды на восточном (левом) берегу Херсонской области, но украинские силы не удерживают там стабильных позиций.

Он добавил, что украинские штурмовые подразделения дважды в неделю тренируются переправляться через Днепр на лодках и понтонных мостах, а газета The Washington Post сообщила, что украинские войска начали строить понтонные мосты, которые могут быть использованы для транспортировки тяжелого вооружения через реку.

"Драпатый заявил, что украинские войска могут использовать острова в дельте Днепра для проведения операций на восточном берегу, и утверждал, что украинские войска контролируют 90 процентов островов физически, визуально и с помощью артиллерии", — рассказали аналитики.

Украинский центр сопротивления сообщил 20 мая, что глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опрокинул дополнительные подразделения мотострелкового батальона "Юг-Ахмат" в Запорожскую область.

Карта боевых действий
Карта боев, Запорожская область
Инфографика: ISW
Карта боевых действий
Карта боев, Херсонская область
Инфографика: ISW

Напомним, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в очередной раз заявил о якобы победе в Бахмуте 20 мая. Он также объявил о намерении бойцов выйти из города 25 мая.

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