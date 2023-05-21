Ситуація на фронті: карти боїв від ISW на 21 травня

Український війсковий та карта ISW. Фото: Новини.LIVE

Станом на 21 травня українські військові продовжують тримати оборону на півдні та сході. Російські окупанти намагаються просунутися в Луганській та Донецькій областях.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Луганська область

Російські війська продовжили обмежені наземні атаки в районі Кремінної 20 травня. Генштаб ЗСУ повідомив, що окупанти провели невдалі наступальні операції поблизу Білогорівки Луганської області (12 км на південь від Кремінної).

Мілблогер РФ стверджував, що загарбники провели штурми в районі Серебрянської лісосмуги і просунулися в напрямку Григорівки (11 км на південь від Кремінної).

Речник української Східної групи військ полковник Сергій Череватий заявив 20 травня, що темп російських обстрілів на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна знизився за останній місяць з п'яти-семи щоденних обстрілів до одного.

Ще один російський військкор стверджував, що 19 травня українські війська провели невдалі контратаки, щоб повернути втрачені позиції біля Масютівки (13 км на північний схід від Куп'янська). Він також говорив, що війська РФ продовжують успішно утримувати плацдарм на західному (правому) березі річки Оскіл в цьому районі.

Карта боїв, Луганська область

Інфографіка: ISW

Донецька область

Окупанти продовжили наземні атаки на лінії Авдіївка — Донецьк 20 травня. Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська провели невдалі наступальні операції в районі Новокалинове (8 км на північ від Авдіївки), Степове (2 км на північ від Авдіївки), Авдіївка, Північне (5 км на захід від Авдіївки), Первомайське (11 км на південний захід від Авдіївки) та Новомихайлівка (36 км на південний захід від Авдіївки).

Російський мілблогер стверджує, що російські війська безуспішно атакували Первомайське і Невельське (14 км на південний захід від Авдіївки), але просунулися до залізниці на північ від Авдіївки з Красногорівки (8 км на північ від Авдіївки).

Інший військкор РФ заявив, що минулого тижня українські війська здійснили кілька успішних наступів на Донецькому напрямку, але російські сили стабілізували фронт біля Красногорівки.

Станом на 20 травня українські війська продовжують утримувати позиції біля пам'ятника МіГ-17 у місті Бахмут.

Карта боїв, Донецька область

Інфографіка: ISW

Карта боїв, Донецька область

Інфографіка: ISW

Південь

Газета The Washington Post повідомила 19 травня, що український командувач оперативної групи херсонських військ бригадний генерал Михайло Драпатий заявив, що українські сили спеціальних операцій проводять рейди на східному (лівому) березі Херсонської області, але що українські сили не утримують там стабільних позицій.

Він додав, що українські штурмові підрозділи двічі на тиждень тренуються переправлятися через Дніпро на човнах і понтонних мостах, а газета The Washington Post повідомила, що українські війська почали будувати понтонні мости, які можуть бути використані для транспортування важкого озброєння через річку.

"Драпатий заявив, що українські війська можуть використовувати острови в дельті Дніпра для проведення операцій на східному березі, і стверджував, що українські війська контролюють 90 відсотків островів фізично, візуально і за допомогою артилерії", — розповіли аналітики.

Український центр опору повідомив 20 травня, що глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров перекинув додаткові підрозділи мотострілецького батальйону "Юг-Ахмат" до Запорізької області.

Карта боїв, Запорізька область

Інфографіка: ISW

Карта боїв, Херсонська область

Інфографіка: ISW

Нагадаємо, засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин вкотре заявив про нібито перемогу в Бахмуті 20 травня. Він також оголосив про намір його бійців вийти з міста 25 травня.