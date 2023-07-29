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Ситуация на фронте: Маляр назвала направление, на котором продвинулись ВСУ

29 июля 2023 21:25
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Ситуация на фронте: Маляр назвала направление, на котором продвинулись ВСУ
Заместитель Минобороны Украины Анна Маляр. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Сегодня, 29 июля, Силы обороны Украины продвинулись вперед на южном фланге вокруг Бахмута. На данное направление фронта противник стягивает дополнительные силы и средства.

Об этом сообщает заместитель Минобороны Украины Анна Маляр.

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Ситуация на Востоке 29 июля

  • У Южного фаланга вокруг Бахмута — ВСУ имеют определенные продвижения.
  • Северный фаланг вокруг Бахмута — продолжаются бои без изменения положений.
  • Бахмут — продолжаются обстрелы с обеих сторон.
  • Купянское и Лиманское направление — враг пытался наступать, но потерпел поражение и потери.
  • Авдеевское направление — продолжаются бои, враг пытался наступать.
  • Марьинское направление — россияне проводили штурмовые действия с применением техники, но потерпели поражение.

Ситуация на Юге 29 июля

По словам Анны Маляр, ВСУ "постепенно и уверенно" продвигаются на Бердянском и Мелитопольском направлении. Также там продолжаются тяжелые бои.

"Наши защитники делают свою работу вокруг нескольких населенных пунктов. Но все детали — тогда, когда позволит безопасность операций", — добавляет Маляр.

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Сообщение Маляр. Фото: скриншот

Напомним, по состоянию на 29 июля ВСУ ликвидировали уже 245 220 российских оккупантов. Армия РФ продолжает терять танки, бронемашины, артиллерийские системы и другую технику.

Добавим, что аналитики назвали, чего не хватает Украине для победы в войне.

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