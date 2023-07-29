Ситуация на фронте: Маляр назвала направление, на котором продвинулись ВСУ
Сегодня, 29 июля, Силы обороны Украины продвинулись вперед на южном фланге вокруг Бахмута. На данное направление фронта противник стягивает дополнительные силы и средства.
Об этом сообщает заместитель Минобороны Украины Анна Маляр.
Ситуация на Востоке 29 июля
- У Южного фаланга вокруг Бахмута — ВСУ имеют определенные продвижения.
- Северный фаланг вокруг Бахмута — продолжаются бои без изменения положений.
- Бахмут — продолжаются обстрелы с обеих сторон.
- Купянское и Лиманское направление — враг пытался наступать, но потерпел поражение и потери.
- Авдеевское направление — продолжаются бои, враг пытался наступать.
- Марьинское направление — россияне проводили штурмовые действия с применением техники, но потерпели поражение.
Ситуация на Юге 29 июля
По словам Анны Маляр, ВСУ "постепенно и уверенно" продвигаются на Бердянском и Мелитопольском направлении. Также там продолжаются тяжелые бои.
"Наши защитники делают свою работу вокруг нескольких населенных пунктов. Но все детали — тогда, когда позволит безопасность операций", — добавляет Маляр.
Напомним, по состоянию на 29 июля ВСУ ликвидировали уже 245 220 российских оккупантов. Армия РФ продолжает терять танки, бронемашины, артиллерийские системы и другую технику.
Добавим, что аналитики назвали, чего не хватает Украине для победы в войне.