Ситуация на фронте: Маляр назвала направление, на котором продвинулись ВСУ

Заместитель Минобороны Украины Анна Маляр. Фото: google

Сегодня, 29 июля, Силы обороны Украины продвинулись вперед на южном фланге вокруг Бахмута. На данное направление фронта противник стягивает дополнительные силы и средства.

Об этом сообщает заместитель Минобороны Украины Анна Маляр.

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Ситуация на Востоке 29 июля

У Южного фаланга вокруг Бахмута — ВСУ имеют определенные продвижения.

— ВСУ имеют определенные продвижения. Северный фаланг вокруг Бахмута — продолжаются бои без изменения положений.

— продолжаются бои без изменения положений. Бахмут — продолжаются обстрелы с обеих сторон.

— продолжаются обстрелы с обеих сторон. Купянское и Лиманское направление — враг пытался наступать, но потерпел поражение и потери.

— враг пытался наступать, но потерпел поражение и потери. Авдеевское направление — продолжаются бои, враг пытался наступать.

— продолжаются бои, враг пытался наступать. Марьинское направление — россияне проводили штурмовые действия с применением техники, но потерпели поражение.

Ситуация на Юге 29 июля

По словам Анны Маляр, ВСУ "постепенно и уверенно" продвигаются на Бердянском и Мелитопольском направлении. Также там продолжаются тяжелые бои.

"Наши защитники делают свою работу вокруг нескольких населенных пунктов. Но все детали — тогда, когда позволит безопасность операций", — добавляет Маляр.

Сообщение Маляр. Фото: скриншот

Напомним, по состоянию на 29 июля ВСУ ликвидировали уже 245 220 российских оккупантов. Армия РФ продолжает терять танки, бронемашины, артиллерийские системы и другую технику.

Добавим, что аналитики назвали, чего не хватает Украине для победы в войне.