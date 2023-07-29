Контрнаступ ЗСУ: аналітики назвали, чого не вистачає Україні для перемоги у війні

Український військовий на фронті. Фото: Reuters

На південній ділянці фронту росіяни вибудовують потужну оборону, що суттєво ускладнює просування контрнаступу ЗСУ. Окрім цього, Силам оборони не вистачає покращеної тактики ведення бойових дій.

Про це йдеться у матеріалі CNN.

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Що ускладнює контрнаступ

Повідомляється, що нещодавно Сили оборони намагалися прорвати російські оборонні укріплення. Вони є досить потужними, оскільки включають в себе танкові пастки, перешкоди та щільні мінні поля.

Окрім цього, росіяни мають перевагу у силі, а також у повітрі. Вони, зокрема, використовують бомбардувальники, щоб виявляти прогалини в українській ППО.

Це суттєво ускладнює просування контрнаступу ЗСУ.

"Російські ударні вертольоти та винищувачі-бомбардувальники використовують слабкі місця в ППО України, що дозволяє росіянам завдавати ударів по українських сухопутних військах. Здійснити механізоване проникнення такого масштабу, коли супротивник має перевагу в повітрі, надзвичайно складно", — кажуть аналітики з ISW.

Що потрібно Україні для перемоги

На думку аналітиків, західна техніка та військове обладнання відіграють неабияку роль у просуванні контрнаступу. Але ЗСУ потрібно, перш за все, сконцентрувати свою увагу на тому, щоб покращити та синхронізувати тактику ведення бойових дій.

"Україні доведеться краще синхронізувати та адаптувати поточну тактику, без чого західне обладнання не виявиться тактично вирішальним у довгостроковій перспективі. Це відбувається, але робота йде повільно", — йдеться у матеріалі.

Як зазначається, послабити російську оборону можна за допомогою касетних боєприпасів, які є "критично важливими" у цьому плані. Також допоможуть винищувачі F-16, які посилять українське небо.

Нагадаємо, станом на 29 липня ЗСУ ліквідували вже 245 220 російських окупантів. Армія РФ продовжує втрачати танки, бронемашини, артилерійські системи та іншу техніку.

Додамо, ЗСУ продовжують контрнаступ на північному та південному флангах Бахмуту. За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, українські військові просуваються на південь від Бахмуту.