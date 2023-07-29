Ситуація на фронті: Маляр назвала напрямок, на якому просунулися ЗСУ

Заступниця Міноборони України Ганна Маляр. Фото: google

Сьогодні, 29 липня, Сили оборони України просунулися вперед на південному фланзі довкола Бахмута. На даний напрямок фронту противник стягує додаткові сили і засоби.

Про це повідомляє заступниця Міноборони України Ганна Маляр.

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Ситуація на Сході 29 липня

Південний фаланг довкола Бахмуту — ЗСУ мають певні просування.

— ЗСУ мають певні просування. Північний фаланг довкола Бахмуту — тривають бої без зміни положень.

— тривають бої без зміни положень. Бахмут — тривають обстріли з обох сторін.

— тривають обстріли з обох сторін. Куп'янський та Лиманський напрямок — ворог намагався наступати, але зазнав поразки та втрат.

— ворог намагався наступати, але зазнав поразки та втрат. Авдіївський напрямок — тривають бої, ворог намагався наступати.

— тривають бої, ворог намагався наступати. Мар'їнський напрямок — росіяни проводили штурмові дії із застосуванням техніки, але зазнали поразки.

Ситуація на Півдні 29 липня

За словами Ганни Маляр, ЗСУ "поступово та впевнено" просуваються на Бердянському і Мелітопольському напрямку. Також там тривають тяжкі бої.

"Наші оборонці роблять свою роботу довкола декількох населених пунктів. Але всі деталі — тоді, коли дозволить безпека операцій", — додає Маляр.

Повідомлення Маляр. Фото: скриншот

Нагадаємо, станом на 29 липня ЗСУ ліквідували вже 245 220 російських окупантів. Армія РФ продовжує втрачати танки, бронемашини, артилерійські системи та іншу техніку.

Додамо, аналітики назвали, чого не вистачає Україні для перемоги у війні.