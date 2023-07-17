Ситуация на фронте: сколько территорий освободили ВСУ за неделю

Ситуация на фронте: Маляр рассказала, сколько территорий освободили ВСУ за неделю
По состоянию на 17 июля на восточном участке фронта продолжаются тяжелые бои. Однако за последнюю неделю на Бахмутском направлении ВСУ удалось освободить территорию 7 кв. км.
Об этом сообщает заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
Ситуация на Востоке
"В настоящее время противник осуществляет поиск слабых мест в нашей обороне, активно ведет штурмовые действия в районах населенных пунктов Масютовка, Новоселовское с целью вытеснения наших подразделений за барьерный рубеж реки Оскол", — говорит Маляр.
И добавляет, что сейчас у врага две основные задачи:
- вернуть утраченные позиции;
- заставить ВСУ перебросить туда резервы с другиг направлений.
Ситуация на восточных направлениях
На восточном участке фронта, по словам Маляр, противник сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там продолжаются тяжелые бои.
- На Купянском направлении с конца прошлой недели враг активно наступает.
- На Лиманском направлении противник продолжал безуспешные штурмовые действия с целью вытеснения наших войск в районе Серебрянского леса. Удачи не имел.
- На Бахмутском направлении продолжаются наступательные действия. На южном фланге вокруг Бахмута в течение прошлой недели ВСУ ежедневно продвигались.
За последнюю неделю, как утверждает Анна Маляр, Силы обороны Украины на Бахмутском направлении освободили территорию 7 кв. км. В общей сложности за время наступления на этом направлении освобожденная площадь составляет 31 кв. км.
Напомним, по сравнению с прошлым годом оккупанты снизили интенсивность массированных ударов по Украине. Они могут готовить новую мощную атаку, накапливая определенный ракетный арсенал.
В Воздушных Силах Украины пока не могут сбивать дроны и ракеты РФ подальше от городов. В противном случае Россия сможет легко обнаруживать "пробелы" в противовоздушной обороне.