Ситуация на фронте: сколько территорий освободили ВСУ за неделю

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Фото: Анна Маляр\Telegram

По состоянию на 17 июля на восточном участке фронта продолжаются тяжелые бои. Однако за последнюю неделю на Бахмутском направлении ВСУ удалось освободить территорию 7 кв. км.

Об этом сообщает заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

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Ситуация на Востоке

"В настоящее время противник осуществляет поиск слабых мест в нашей обороне, активно ведет штурмовые действия в районах населенных пунктов Масютовка, Новоселовское с целью вытеснения наших подразделений за барьерный рубеж реки Оскол", — говорит Маляр.

И добавляет, что сейчас у врага две основные задачи:

вернуть утраченные позиции;

заставить ВСУ перебросить туда резервы с другиг направлений.

Ситуация на восточных направлениях

На восточном участке фронта, по словам Маляр, противник сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там продолжаются тяжелые бои.

На Купянском направлении с конца прошлой недели враг активно наступает.

На Лиманском направлении противник продолжал безуспешные штурмовые действия с целью вытеснения наших войск в районе Серебрянского леса. Удачи не имел.

На Бахмутском направлении продолжаются наступательные действия. На южном фланге вокруг Бахмута в течение прошлой недели ВСУ ежедневно продвигались.

За последнюю неделю, как утверждает Анна Маляр, Силы обороны Украины на Бахмутском направлении освободили территорию 7 кв. км. В общей сложности за время наступления на этом направлении освобожденная площадь составляет 31 кв. км.

Пост Маляр. Фото: скриншот

Напомним, по сравнению с прошлым годом оккупанты снизили интенсивность массированных ударов по Украине. Они могут готовить новую мощную атаку, накапливая определенный ракетный арсенал.

В Воздушных Силах Украины пока не могут сбивать дроны и ракеты РФ подальше от городов. В противном случае Россия сможет легко обнаруживать "пробелы" в противовоздушной обороне.