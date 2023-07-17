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Ситуация на фронте: Маляр рассказала, сколько территорий освободили ВСУ за неделю

17 июля 2023 09:33
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Ситуация на фронте: сколько территорий освободили ВСУ за неделю
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Фото: Анна Маляр\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

По состоянию на 17 июля на восточном участке фронта продолжаются тяжелые бои. Однако за последнюю неделю на Бахмутском направлении ВСУ удалось освободить территорию 7 кв. км.

Об этом сообщает заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

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Ситуация на Востоке

"В настоящее время противник осуществляет поиск слабых мест в нашей обороне, активно ведет штурмовые действия в районах населенных пунктов Масютовка, Новоселовское с целью вытеснения наших подразделений за барьерный рубеж реки Оскол", — говорит Маляр.

И добавляет, что сейчас у врага две основные задачи:

  • вернуть утраченные позиции;
  • заставить ВСУ перебросить туда резервы с другиг направлений.

Ситуация на восточных направлениях

На восточном участке фронта, по словам Маляр, противник сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там продолжаются тяжелые бои.

  • На Купянском направлении с конца прошлой недели враг активно наступает.
  • На Лиманском направлении противник продолжал безуспешные штурмовые действия с целью вытеснения наших войск в районе Серебрянского леса. Удачи не имел.
  • На Бахмутском направлении продолжаются наступательные действия. На южном фланге вокруг Бахмута в течение прошлой недели ВСУ ежедневно продвигались.  

За последнюю неделю, как утверждает Анна Маляр, Силы обороны Украины на Бахмутском направлении освободили территорию 7 кв. км. В общей сложности за время наступления на этом направлении освобожденная площадь составляет 31 кв. км.

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Пост Маляр. Фото: скриншот

Напомним, по сравнению с прошлым годом оккупанты снизили интенсивность массированных ударов по Украине. Они могут готовить новую мощную атаку, накапливая определенный ракетный арсенал.

В Воздушных Силах Украины пока не могут сбивать дроны и ракеты РФ подальше от городов. В противном случае Россия сможет легко обнаруживать "пробелы" в противовоздушной обороне.

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