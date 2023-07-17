Втрати Росії на 17 липня: ранкове зведення Генштабу

ЗСУ відмінусували ще понад 600 російських окупантів за добу, — Генштаб
За минулу добу, 16 липня, Сили оборони України ліквідували понад 600 російських окупантів. Окрім цього, загарбники втратили деяку важливу військову техніку.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу.
Втрати армії РФ
За 16 липня ЗСУ ліквідували на фронтах війни орієнтовно 620 російських військових.
Крім того, росіяни втратили 8 танків, 8 бронемашин, 23 артилерійські системи, 3 засоби ППО, 8 безпілотників, 15 одиниць автомобільної техніки та 11 одиниць спеціальної техніки.
Втрати армії РФ від за час повномасштабного вторгнення
Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:
- особового складу — близько 238300 (+620) осіб ліквідовано;
- танків — 4107 (+5) од.;
- бойових броньованих машин — 4115 (+8) од.;
- артилерійських систем — 4504 (+23) од.;
- РСЗВ — 685 (+4) од.;
- засобів ППО — 428 (+3) од.;
- літаків — 315 (+0) од.;
- гелікоптерів — 310 (+0) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 3828 (+8) од.;
- крилатих ракет — 1273 (+0) од.;
- кораблів/катерів — 18 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 7059 (+15) од.;
- спеціальної техніки — 677 (+11) од.
Нагадаємо, порівняно з минулим роком окупанти знизили інтенсивність масованих ударів по Україні. Наразі вони можуть готувати нову потужну атаку, накопичуючи певний ракетний арсенал.
Додамо, що у Повітряних Силах України поки не можуть збивати дрони та ракети РФ подалі від міст. В іншому випадку Росія зможе легко виявляти "прогалини" у протиповітряній обороні.