Втрати Росії на 17 липня: ранкове зведення Генштабу

Українській військові завдають удару по окупантах на фронті. Фото: Генштаб

За минулу добу, 16 липня, Сили оборони України ліквідували понад 600 російських окупантів. Окрім цього, загарбники втратили деяку важливу військову техніку.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу.

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Втрати армії РФ

За 16 липня ЗСУ ліквідували на фронтах війни орієнтовно 620 російських військових.

Крім того, росіяни втратили 8 танків, 8 бронемашин, 23 артилерійські системи, 3 засоби ППО, 8 безпілотників, 15 одиниць автомобільної техніки та 11 одиниць спеціальної техніки.

Втрати армії РФ від за час повномасштабного вторгнення

Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:

особового складу — близько 238300 (+620) осіб ліквідовано;

танків — 4107 (+5) од.;

бойових броньованих машин — 4115 (+8) од.;

артилерійських систем — 4504 (+23) од.;

РСЗВ — 685 (+4) од.;

засобів ППО — 428 (+3) од.;

літаків — 315 (+0) од.;

гелікоптерів — 310 (+0) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 3828 (+8) од.;

крилатих ракет — 1273 (+0) од.;

кораблів/катерів — 18 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 7059 (+15) од.;

спеціальної техніки — 677 (+11) од.

Втрати російської армії на 17 липня 2023 року

Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, порівняно з минулим роком окупанти знизили інтенсивність масованих ударів по Україні. Наразі вони можуть готувати нову потужну атаку, накопичуючи певний ракетний арсенал.

Додамо, що у Повітряних Силах України поки не можуть збивати дрони та ракети РФ подалі від міст. В іншому випадку Росія зможе легко виявляти "прогалини" у протиповітряній обороні.