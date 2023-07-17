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ЗСУ відмінусували ще понад 600 російських окупантів за добу, — Генштаб

17 липня 2023 08:47
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Козюк Тетяна
редактор
Втрати Росії на 17 липня: ранкове зведення Генштабу
Українській військові завдають удару по окупантах на фронті. Фото: Генштаб
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

За минулу добу, 16 липня, Сили оборони України ліквідували понад 600 російських окупантів. Окрім цього, загарбники втратили деяку важливу військову техніку.  

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу

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За 16 липня ЗСУ ліквідували на фронтах війни орієнтовно 620 російських військових. 

Крім того, росіяни втратили 8 танків, 8 бронемашин, 23 артилерійські системи, 3 засоби ППО, 8 безпілотників, 15 одиниць автомобільної техніки та 11 одиниць спеціальної техніки. 

Втрати армії РФ від за час повномасштабного вторгнення

Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:

  • особового складу — близько 238300 (+620) осіб ліквідовано;
  • танків — 4107 (+5) од.;
  • бойових броньованих машин —  4115 (+8) од.;
  • артилерійських систем — 4504 (+23) од.;
  • РСЗВ — 685 (+4) од.;
  • засобів ППО — 428 (+3) од.;
  • літаків — 315 (+0) од.;
  • гелікоптерів — 310 (+0) од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 3828 (+8) од.;
  • крилатих ракет — 1273 (+0) од.;
  • кораблів/катерів — 18 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 7059 (+15) од.;
  • спеціальної техніки — 677 (+11) од.
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Втрати російської армії на 17 липня 2023 року
Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, порівняно з минулим роком окупанти знизили інтенсивність масованих ударів по Україні. Наразі вони можуть готувати нову потужну атаку, накопичуючи певний ракетний арсенал.

Додамо, що у Повітряних Силах України поки не можуть збивати дрони та ракети РФ подалі від міст. В іншому випадку Росія зможе легко виявляти "прогалини" у протиповітряній обороні.

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