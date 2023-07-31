Ситуация на фронте 31 июля: вечерняя сводка Генштаба

ВСУ уничтожают оккупантов на фронте. Фото: Генштаб

Заканчиваются 523-и сутки полномасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины. Силы обороны продолжают успешно работать на всех участках фронта, уничтожая русских захватчиков и их военную технику.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба.

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Удары оккупантов за сутки

За сутки российские враги совершили 9 ракетных и 39 авиационных ударов. Кроме этого, террористы 35 раз ударили из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате атаки есть погибшие и раненые среди мирного населения, в частности дети.

Кроме этого, оккупанты продолжают использовать гражданскую инфраструктуру на территории временно оккупированных населенных пунктов.

"В помещениях шахтерского профилактория в Нижнем Нагольчике Луганской области противник разместил около 100 российских военнослужащих, а в населенном пункте Семикозовка Луганской области, в зданиях учебного заведения, размещено более 100 оккупантов", — говорят в Генштабе.

Удары ВСУ в сутки

Сообщается, что за последние сутки произошло около 30 боевых столкновений.

Авиация сил обороны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также 3 раза ударила по зенитно-ракетным комплексам россиян.

Украинские военные работают на фронте. Фото: Генштаб

"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 зенитно-ракетных комплекса противника, тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1А "Солнцепек", артиллерийское средство на огневой позиции и 4 района сосредоточения личного состава врага", — добавляют в Генштабе.

Сообщение Генштаба. Фото: скриншот

Сообщение Генштаба. Фото: скриншот

Напомним, за предыдущие сутки ВСУ ликвидировали почти пол тысячи оккупантов. Оккупанты теряют танки, бронемашины, артиллерийские системы и другую технику.