Знищені БпЛА та удари по окупантах: успіхи ЗСУ на фронті за минулу добу

Український військовий поряд з мінометом. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova/File Photo

Українські військові продовжують хоробро протистояти російській агресій. За минулу добу бійці ЗСУ завдали декілька ударів по районах зосередження ворога та приземлили безпілотники.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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За минулу добу авіація сил оборони завдала дев'ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських окупантів. До того ж українським військовим вдалося знищити чотири ворожих розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили один артилерійський засіб на вогневій позиції, один склад боєприпасів, одну станцію радіоелектронної боротьби, а також один район зосередження особового складу противника", — йдеться у повідомленні.

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

Українська авіація. Фото: Генштаб ЗСУ

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, 29 липня, Сили оборони України просунулися вперед на південному фланзі довкола Бахмута. На цей напрямок фронту противник стягує додаткові сили і засоби.

Також ми писали, що на південній ділянці фронту росіяни вибудовують потужну оборону, що суттєво ускладнює просування контрнаступу ЗСУ. Окрім цього, Силам оборони не вистачає покращеної тактики ведення бойових дій.