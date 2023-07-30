Знищені БпЛА та удари по окупантах: успіхи ЗСУ на фронті за минулу добу
Українські військові продовжують хоробро протистояти російській агресій. За минулу добу бійці ЗСУ завдали декілька ударів по районах зосередження ворога та приземлили безпілотники.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Успіхи України на фронті
За минулу добу авіація сил оборони завдала дев'ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських окупантів. До того ж українським військовим вдалося знищити чотири ворожих розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.
"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили один артилерійський засіб на вогневій позиції, один склад боєприпасів, одну станцію радіоелектронної боротьби, а також один район зосередження особового складу противника", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 29 липня, Сили оборони України просунулися вперед на південному фланзі довкола Бахмута. На цей напрямок фронту противник стягує додаткові сили і засоби.
Також ми писали, що на південній ділянці фронту росіяни вибудовують потужну оборону, що суттєво ускладнює просування контрнаступу ЗСУ. Окрім цього, Силам оборони не вистачає покращеної тактики ведення бойових дій.