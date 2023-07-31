Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow За добу ЗСУ ліквідували майже пів тисячі окупантів: оновлені дані Генштабу arrow

За добу ЗСУ ліквідували майже пів тисячі окупантів: оновлені дані Генштабу

31 липня 2023 09:55
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор
За добу ЗСУ ліквідували майже пів тисячі окупантів: оновлені дані Генштабу
Воїн ЗСУ готує снаряд. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Російська армія станом на 31 липня за час повномасштабної війни втратила близько 246 190 своїх солдатів. Окупанти втрачають танки, бронемашини, артилерійські системи та іншу техніку.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Читайте також:

Втрати росіян за добу

Впродовж 30 липня українські військові ліквідували близько 490 окупантів.  Також армія РФ втратила 6 танків, 10 бронемашин, 21 артилерійську систему,1 РСЗВ, 1 засіб ППО, 6 безпілотників та 17 одиниць автомобільної техніки. 

Втрати окупантів за час повномасштабного вторгнення

Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:

  • особового складу / personnel — близько/ about 246190 (+490) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
  • танків / tanks — 4211 (+6) од,
  • бойових броньованих машин / APV — 8188 (+10) од,
  • артилерійських систем / artillery systems — 4816 (+21) од,
  • РСЗВ / MLRS — 699 (+1) од,
  • засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems — 460 (+1) од,
  • літаків / aircraft —  315 (+0) од,
  • гелікоптерів / helicopters — 311 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level — 4017 (+6),
  • крилаті ракети / cruise missiles — 1347 (+0),
  • кораблі /катери / warships / boats — 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks — 7292 (+17) од,
  • спеціальна техніка / special equipment — 715 (+4).
null
Втрати російської армії на 31 липня 2023 року. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, у ОК "Південь" повідомили, що окупанти готуються до нових обстрілів України.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

None

"Це кров і піт": Ігнат про успішну роботу ППО і не тільки у великому інтервʼю

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз