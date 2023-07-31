Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Ситуація на фронті на 31 липня: вечірнє зведення Генштабу arrow

Ситуація на фронті на 31 липня: вечірнє зведення Генштабу

31 липня 2023 19:41
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Ситуація на фронті 31 липня: вечірнє зведення Генштабу
ЗСУ нищать окупантів на фронті. Фото: Генштаб
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Добігає завершення 523 доба повномасштабної збройної агресії РФ проти України. Сили оборони продовжують успішно працювати на усіх ділянках фронту, знищуючи російських загарбників та їх військову техніку. 

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу

Читайте також:

Удари окупантів за добу

Впродовж доби російські вороги здійснили 9 ракетних та 39 авіаційних ударів. Окрім цього, терористи 35 разів вдарили з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. 

Внаслідок атаки є загиблі та поранені серед мирного населення, зокрема, діти.

Окрім цього, окупанти продовжують використовувати цивільну інфраструктуру на території тимчасово окупованих населених пунктів.

"У приміщеннях шахтарського профілакторію у Нижньому Нагольчику Луганської області, противник розмістив близько 100 російських військовослужбовців, а у населеному пункті Семикозівка Луганської області, у будівлях закладу освіти, розміщено понад 100 окупантів", — кажуть в Генштабі. 

Удари ЗСУ за добу

Повідомляється, що за останню добу відбулося близько 30 бойових зіткнень.

Авіація сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противник. Також 3 рази вдарила по зенітно-ракетних комплексах росіян. 

null
Українські військові працюють на фронті. Фото: Генштаб

"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 зенітно-ракетних комплекси противника, важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А "Солнцепьок", артилерійський засіб на вогневій позиції та 4 райони зосередження особового складу ворога", — додають у Генштабі. 

null
Повідомлення Генштабу. Фото: скриншот
null
Повідомлення Генштабу. Фото: скриншот

Нагадаємо, за попередню добу ЗСУ ліквідували майже пів тисячі окупантів.  Окупанти втрачають танки, бронемашини, артилерійські системи та іншу техніку.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

None

"Це кров і піт": Ігнат про успішну роботу ППО і не тільки у великому інтервʼю

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

00:43 "Це моя бабуся": ухилянти вигадали новий спосіб перетину кордону

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз