Ситуація на фронті 31 липня: вечірнє зведення Генштабу

ЗСУ нищать окупантів на фронті. Фото: Генштаб

Добігає завершення 523 доба повномасштабної збройної агресії РФ проти України. Сили оборони продовжують успішно працювати на усіх ділянках фронту, знищуючи російських загарбників та їх військову техніку.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.

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Удари окупантів за добу

Впродовж доби російські вороги здійснили 9 ракетних та 39 авіаційних ударів. Окрім цього, терористи 35 разів вдарили з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок атаки є загиблі та поранені серед мирного населення, зокрема, діти.

Окрім цього, окупанти продовжують використовувати цивільну інфраструктуру на території тимчасово окупованих населених пунктів.

"У приміщеннях шахтарського профілакторію у Нижньому Нагольчику Луганської області, противник розмістив близько 100 російських військовослужбовців, а у населеному пункті Семикозівка Луганської області, у будівлях закладу освіти, розміщено понад 100 окупантів", — кажуть в Генштабі.

Удари ЗСУ за добу

Повідомляється, що за останню добу відбулося близько 30 бойових зіткнень.

Авіація сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противник. Також 3 рази вдарила по зенітно-ракетних комплексах росіян.

Українські військові працюють на фронті. Фото: Генштаб

"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 зенітно-ракетних комплекси противника, важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А "Солнцепьок", артилерійський засіб на вогневій позиції та 4 райони зосередження особового складу ворога", — додають у Генштабі.

Повідомлення Генштабу. Фото: скриншот

Повідомлення Генштабу. Фото: скриншот

Нагадаємо, за попередню добу ЗСУ ліквідували майже пів тисячі окупантів. Окупанти втрачають танки, бронемашини, артилерійські системи та іншу техніку.