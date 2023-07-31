Ситуація на фронті 31 липня: вечірнє зведення Генштабу

Ситуація на фронті на 31 липня: вечірнє зведення Генштабу
Добігає завершення 523 доба повномасштабної збройної агресії РФ проти України. Сили оборони продовжують успішно працювати на усіх ділянках фронту, знищуючи російських загарбників та їх військову техніку.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.
Удари окупантів за добу
Впродовж доби російські вороги здійснили 9 ракетних та 39 авіаційних ударів. Окрім цього, терористи 35 разів вдарили з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Внаслідок атаки є загиблі та поранені серед мирного населення, зокрема, діти.
Окрім цього, окупанти продовжують використовувати цивільну інфраструктуру на території тимчасово окупованих населених пунктів.
"У приміщеннях шахтарського профілакторію у Нижньому Нагольчику Луганської області, противник розмістив близько 100 російських військовослужбовців, а у населеному пункті Семикозівка Луганської області, у будівлях закладу освіти, розміщено понад 100 окупантів", — кажуть в Генштабі.
Удари ЗСУ за добу
Повідомляється, що за останню добу відбулося близько 30 бойових зіткнень.
Авіація сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противник. Також 3 рази вдарила по зенітно-ракетних комплексах росіян.
"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 зенітно-ракетних комплекси противника, важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А "Солнцепьок", артилерійський засіб на вогневій позиції та 4 райони зосередження особового складу ворога", — додають у Генштабі.
Нагадаємо, за попередню добу ЗСУ ліквідували майже пів тисячі окупантів. Окупанти втрачають танки, бронемашини, артилерійські системи та іншу техніку.