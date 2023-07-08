Ситуация на фронте по состоянию на 8 июля: вечерняя сводка Генштаба

Украинские военные на танке. Фото: Генштаб

Российская Федерация продолжает убивать мирное население Украины и в дальнейшем игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора. Однако украинские защитники профессионально уничтожают врагов и их технику.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

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"В течение суток российские оккупанты нанесли очередной ракетно-авиационный удар по территории Украины, применив зенитные управляемые ракеты с ЗРК С-300 и иранские ударные БпЛА "Shahed"", — говорится в сообщении.

Однако, благодаря точной работе украинского ПВО, враг потерял пять ударных БпЛА типа "Shahed". К сожалению, часть беспилотников попала в промышленные объекты и объекты инфраструктуры в Днепропетровской и Кировоградской областях.

Кроме того, оккупанты нанесли 34 авиационных удара, совершили 42 обстрела из реактивных систем залпового огня. В частности, в результате обстрела российскими военными Лимана 8 гражданских людей погибли и 13 ранены.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Удары ВСУ по оккупантам

В Генштабе рассказали, что украинская авиация за сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили:

11 артиллерийских средств на огневых позициях,

один склад боеприпасов,

три средства противовоздушной обороны,

две станции радиоэлектронной борьбы противника.

Украинские военные на боевых позициях. Фото: Генштаб

Ситуация на оперативных направлениях

Основные усилия противник сосредотачивается на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там в течение суток произошло более 25 боевых столкновений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие и регулярно обстреливает насаленные пункты.

На Купянском направлении противник наносит авиаудары и пытался наступать в районах Берестового, Новоселовского и Стельмаховки Луганской области. Наши воины стойко держат оборону, отразили все атаки врага.

Украинские военные на боевых позициях. Фото: Генштаб

На Лиманском направлении в течение суток противник вел штурмовые действия и пытался вытеснить наши войска с занимаемых позиций в районе Веселогта Донецкой области, успеха не имел.

На Бахмутском направлении противник нанес авиационные удары в районах Дружковки и Белой Горы.

На Авдеевском направлении враг совершал безуспешные наступательные действия в районах Новокалинового, Степного, Первомайского и Невельского.

На Марьинском направлении, под враждебными огнем артиллерии, наши защитники отразили все вражеские атаки в районе города Марьинка.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в Благодатном районе Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Источник: Генштаб

Напомним, что российская армия потеряла на войне с Украиной почти половину своей боеспособности. Известно, что РФ только танков потеряла 2,5 тысячи единиц.