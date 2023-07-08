Ситуація на фронті станом на 8 липня: вечірнє зведення Генштабу

Українські військові на танку. Фото: Генштаб

Російська Федерація продовжує вбивати мирне населення України і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору. Проте українські захисники професійно нищать ворогів та їхню техніку.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

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Обстріли росіян

"Протягом доби російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши зенітні керовані ракети із ЗРК С-300 та іранські ударні БпЛА Shahed", — йдеться у повідомленні.

Проте завдяки точній роботі української ППО, ворог втратив п'ять ударних БпЛА типу Shahed. На жаль, частина безпілотників влучила в промислові об’єкти та об’єкти інфраструктури в Дніпропетровській та Кіровоградській областях.

Окрім того, окупанти завдали 34 авіаційних удари, здійснили 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Зокрема, внаслідок обстрілу російськими військовими Лиману 8 цивільних людей загинули і 13 поранено.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Удари ЗСУ по окупантах

У Генштабі розповіли, що українська авіація за добу завдала сім ударів по районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили:

11 артилерійських засобів на вогневих позиціях,

один склад боєприпасів,

три засоби протиповітряної оборони,

дві станції радіоелектронної боротьби ворога.

Українські військові на бойових позиціях. Фото: Генштаб

Ситуація на оперативних напрямках

Основні зусилля противник зосереджує на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Там протягом доби відбулося понад 25 бойових зіткнень.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність та регулярно обстрілює населені пункти.

На Куп’янському напрямку противник завдає авіаударів та намагався наступати в районах Берестового, Новоселівського та Стельмахівки Луганської області. Наші воїни стійко тримають оборону, відбили усі атаки ворога.

Українські військові на бойових позиціях. Фото: Генштаб

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів штурмові дії та намагався витіснити наші війська із займаних позицій в районі Веселого Донецької області, успіху не мав.

На Бахмутському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Дружківки та Білої Гори.

На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районах Новокалинового, Степового, Первомайського та Невельського.

На Мар’їнському напрямку, під ворожими вогнем артилерії, наші захисники відбили усі ворожі атаки в районі міста Мар’їнка.

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Благодатного Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Джерело: Генштаб

Нагадаємо, що російська армія втратила на війні з Україною майже половину своєї боєздатності. Відомо, що РФ лише танків втратила 2,5 тисячі одиниць.