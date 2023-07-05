В ВС Великобритании оценили потери России в войне с Украиной

Командующий Вооруженными силами Великобритании Тони Радакин. Фото: ABC News

Российская армия потеряла на войне с Украиной почти половину своей боеспособности. Известно, что РФ только танков потеряла 2,5 тысячи единиц.

Об этом сообщил командующий Вооруженными силами Великобритании Тони Радакин, передает Financial Times.

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"Россия потеряла почти половину боеспособности своей армии. В прошлом году она выпустила 10 млн артиллерийских снарядов, но в лучшем случае может производить 1 млн снарядов в год. Она потеряла 2,5 тыс. танков, а в лучшем случае может производить 200 новых танков в год", — объяснил он.

Почему контрнаступление ВСУ продвигается не так быстро

Тони Радакин отметил, что контрнаступление ВСУ осложняется тем, что высока плотность заминированных Россией полей, отсутствием воздушного прикрытия в украинских военных и не полностью предоставлено военное оборудование, которое просили в Киеве.

По его словам, несправедливо было то, что украинское контрнаступление привязали к конкретному сроку и то, что контрнаступление — это комплекс мер.

В свою очередь генерал-полковник Александр Сырский заявил, несмотря на то, что Украина начала свое контрнаступление, Россия терпит значительно большие потери. Самые горячие бои сейчас продолжаются на юге.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что главной задачей Сил обороны является максимальное уничтожение живой силы и техники врага. Также для наших военных является приоритетом ликвидация "складов горючего, б/у, командных пунктов, артиллерии и сил ПВО российской армии".