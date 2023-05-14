Ситуация на фронте от экспертов ISW: карты боев

Вооруженные силы Украины и карта сражений. Фото: Новини.LIVЕ

Генеральный штаб сообщил, что Вооруженные силы Украины отразили многочисленные атаки оккупантов в районе Марьинки. Также, по их словам, оккупанты вели безуспешные наступательные действия в самом Бахмуте. Эксперты ISW опубликовали карты ситуации на фронте 13 мая.

Об этом сообщает ISW.

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Луганская и Харьковская области

Украинский Генштаб сообщил, что оккупанты пытались улучшить свои тактические позиции и провели неудачные наступательные операции вблизи Масютовки Харьковской области (13 км северо-восточнее Купянска) и Новоселовского (14 км северо-западнее Сватового) и Стельмаховка (15 км западнее Сватового) Луганской области.

Российские военные блогеры утверждали, что 13 мая их армия продолжала наступление в районе Кременной. Также, по его словам, войска РФ проводили штурм вблизи Григоровки (11 км к югу от Кременной). Однако Генштаб Украины сообщил, что оккупанты 13 мая не предпринимали никаких наступательных действий в районе Кременной.

Места наибольших атак РФ. Фото: ISW

Ситуация в Донецкой области

Вчера, 13 мая, ISW опубликовало геолокационные кадры, на которых видно, что оккупанты добились незначительных успехов в северо-западном Бахмуте. По словам Евгения Пригожина, "вагнеровцы" продвинулись в Бахмуте на 400 метров и сейчас украинские силы контролируют два квадратных километра города. Российский военный блогер утверждал, что боевые столкновения были также возле Хромового (непосредственно к западу от Бахмута).

Генштаб ВСУ отметил, что оккупанты вели безуспешные наступательные действия в самом Бахмуте. В 11 км северо-западнее Бахмута вблизи Орехово-Василовки, Григоровки и Богдановки и в пределах 14 км юго-западнее Бахмута вблизи Белой Горы и Ступочек.

В субботу, 13 мая, войска РФ продолжали ограниченные наступательные действия на участке фронта Авдеевка-Донецк. Украинская армия отразила многочисленные атаки вблизи Марьинки (27 км юго-западнее Авдеевки). Российский блогер утверждал, что силы РФ проводили безуспешные штурмы у Новомихайловки (36 км к юго-западу от Авдеевки) и в направлении Авдеевки со стороны Опытного (4 км к югу от Авдеевки).

Геолокационные карты показывают, что украинские военные действуют вблизи железнодорожной линии к северу от Красногоровки (10 км к северу от Авдеевки) и к западу от Новобахмутовки (13 км к северо-востоку от Авдеевки).

Отбиты атаки вблизи Марьинки. Фото: ISW

Отбиты атаки близ Марьинки. Фото: ISW

"Южная ось"

Отмечается, что за минувшие сутки оккупанты значительно активизировали беспилотную разведку, запустили около 24 беспилотников вдоль линии фронта и 88 раз обстреляли украинские позиции. Также оперативное командование "Юг" сообщило, что два российских самолета Су-35 выпустили четыре бомбы КАБ-500 по Бериславскому району.

Ситуация в Херсонском направлении. Фото: ISW

Ситуация в Херсонском направлении. Фото: ISW

Напомним, что эксперты ISW сообщили о ситуации на линии фронта, которая сформировалась к концу суток 13 мая. Украинские войска продвинулись на Бахмутском направлении.