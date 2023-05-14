Ситуація на фронті від експертів ISW: карти боїв

Збройні сили України та карта боїв. Фото: Новини.LIVE

Генеральний штаб повідомив, що збройні сили України відбили численні атаки окупантів в районі Мар’їнки. Також за їхніми словами окупанти вели безуспішні наступальні дії в самому Бахмуті. Експерти ISW опублікували карти ситуації на фронті на 13 травня.

Про це повідомляє ISW.

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Луганська та Харківська області

Український Генштаб повідомив, що окупанти намагалися покращити свої тактичні позиції та провели невдалі наступальні операції поблизу Масютівки Харківської області (13 км на північний схід від Куп’янська) та Новоселівського (14 км на північний захід від Сватового) та Стельмахівка (15 км на захід від Сватового) Луганської області.

Російські військові блогери стверджували, що 13 травня їхня армія продовжували наступ у районі Кремінної. Також за його словами війська РФ проводили штурм поблизу Григорівки (11 км на південь від Кремінної). Однак Генштаб України повідомив, що окупанти 13 травня не проводили ніяких наступальних дій у районі Кремінної.

Місця найбільший атак РФ. Фото: ISW

Ситуація на Донеччині

Вчора, 13 травня, ISW опублікувало геолокаційні кадри, на яких видно, що окупанти досягли незначних успіхів у північно-західному Бахмуті. За словами Євгена Пригожина "вагнерівці" просунулися в Бахмуті на 400 метрів і наразі українські сили контролюють два квадратних кілометри міста. Російський військовий блогер стверджував, що бойові зіткнення були також біля Хромового (безпосередньо на захід від Бахмута).

Генштаб ЗСУ зазначив, що окупанти вели безуспішні наступальні дії в самому Бахмуті. За 11 км на північний захід від Бахмута поблизу Оріхово-Василівки, Григорівки та Богданівки і в межах 14 км на південний захід від Бахмута поблизу Білої Гори та Ступочок.

У суботу, 13 травня, війська РФ продовжували обмежені наступальні дії на ділянці фронту Авдіївка-Донецьк. Українська армія відбила численні атаки поблизу Мар’їнки (27 км на південний захід від Авдіївки). Російський блогер стверджував, що сили РФ проводили безуспішні штурми біля Новомихайлівки (36 км на південний захід від Авдіївки) та в напрямку Авдіївки з боку Опитного (4 км на південь від Авдіївки).

Геолокаційні карти показують, що українські військові діють поблизу залізничної лінії на північ від Красногорівки (10 км на північ від Авдіївки) та на захід від Новобахмутівки (13 км на північний схід від Авдіївки).

Відбиті атаки поблизу Мар'їнки. Фото: ISW

Відбиті атак поблизу Мар'їнки. Фото: ISW

"Південна вісь"

Зазначається, що за минулу добу окупанти значно активізували безпілотну розвідку, запустили близько 24 безпілотників уздовж лінії фронту та 88 разів обстріляли українські позиції. Також оперативне командування "Південь" повідомило, що два російські літаки Су-35 випустили чотири бомби КАБ-500 по Бериславському району.

Ситуація на Херсонському напрямку. Фото: ISW

Ситуація на Херсонському напрямку. Фото: ISW

Нагадаємо, що експерти ISW повідомили про ситуацію на лінії фронту, яка сформувалась на кінець доби 13 травня. Українські війська просунулись на Бахмутському напрямку.