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"Ситуация сложная": Маляр рассказала об атаках россиян и успехах ВСУ на фронте

9 августа 2023 14:58
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
"Ситуация сложная": Маляр рассказала об атаках россиян и успехах ВСУ на фронте
Заместитель министра обороны Анна Маляр. Фото: facebook/ganna.maliar
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В настоящее время основной целью наступления российских оккупантов является Купянское направление. Армия РФ сформировала наступательную группировку и проводит попытки для продвижения, но они неудачны.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

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По ее словам, оперативная ситуация на этом участке фронта сложная, однако контролируемая, ведь ВСУ сдерживают наступление российских войск.

"Противник уже несколько дней ведет безуспешные наступательные действия в районе Синьковка Харьковской области. Цель врага на Купянском направлении — прорвать оборону наших войск и выйти непосредственно в Купянск. Интенсивность боевых действий и вражеских обстрелов высока. По некоторым позициям бывает несколько изменений положение за день", — подчеркнула она.

Маляр отметила, что командование восточной группировки войск на месте принимает все необходимые решения для усиления обороны.

Бахмутское направление

Замминистра обороны подчеркнула, что на Бахмутском направлении ВСУ продолжают наступать на южном фланге вокруг Бахмута. Украинские защитники закрепляются на достигнутых рубежах.

"Враг постоянными штурмами предпринимает попытки восстановить утраченное положение в окрестностях Клещиевки и в районе Зайцево", — добавила она.

Южное направление

Пока украинцы наступают на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Силы обороны Украины имели успехи в сторону Урожайного, Приютного и Вербового.

"Противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новокалиново, Северное, Новомихайловка и Старомайорское. Наши бойцы не оставляют врагу шанса на продвижение и возвращение утраченных позиций. И на Востоке и на Юге враг сейчас несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике. Наши силы обороны за эти дни очень существенно снизили наступательный и оборонительный потенциал врага и не дают ему реализовать планы", — отметила Маляр.

Скриншот сообщения
Скриншот сообщения

Напомним, сегодня, 9 августа, Президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего. Она была посвящена контрнаступлению ВСУ.

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