Ситуация в Бахмуте: Игорь Романенко рассказал, сколько процентов города удалось захватить россиянам

Игорь Романченко рассказал, что ситуация в Бахмуте сложная

Генерал-лейтенант запаса, основатель благотворительного фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко рассказал о тяжелых боях в Бахмуте и ситуации на востоке Украины.

Об этом информирует Игорь Романенко в интервью для Новости.LIVE.

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Ситуация на востоке Украины

"По западным источникам враг захватил Бахмут на 65-70%. Вопрос не в том, что они захватили некоторые здания, это уже то, что осталось от города. Противник продвинулся с востока, форсировали реку Бахмутку, а также с севера захватили "Азум" — здания завода. С юга продвинулись и идут непосредственные бои у железных дорог, которые проходят по центру города. Есть большая часть на запад, благодаря которой осуществляется логистическое обеспечение и поставка необходимого для защитников Бахмута. Часов Яр и Константиновку враг обстреливает постоянно. Сейчас ситуация достаточно в непростая, но ВСУ оказывает сопротивление и уничтожает врага", — сказал Игорь Романенко.

Кроме того, он добавил, что враг будет продолжать бои, резервы у вагнеровцев уже заканчиваются. Поэтому туда ввели регулярные воздушно-десантные войска россии и они вместе пытаются продвинуться и захватить город. Силы обороны Украины уничтожают живую силу рф, артиллерия поддерживает позиции на востоке, расположенные у Бахмута.

Заметил, что, судя по интенсивности боев, акцент переместился в Авдеевку. С севера через район Степное проходит железная дорога и враг пытается перерезать логистические поставки. С юга также ведутся бои и противник пытается продвигаться.

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Напомним, что Бахмут — одна из самых горячих точек фронта. С начала августа 2022 года российские войска, прежде всего ППК "Вагнер", штурмуют город и окружающие его населенные пункты.