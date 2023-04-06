Ситуація в Бахмуті: Ігор Романенко розповів, скільки відсотків міста вдалось захопити росіянам

Ігор Романченко розповів, що ситуація у Бахмуті складна

Генерал-лейтенант запасу, засновник благодійного фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко розповів про важкі бої у Бахмуті та ситуацію на сході України.

Про це інформує Ігор Романенко в інтерв'ю для Новини.LIVE.

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"По західним джерелам ворог захопив Бахмут на 65-70%. Питання не в тому, що вони захопили деякі будівлі, це вже то що залишилось від міста. Противник просунувся зі сходу, форсували річку Бахмутку, а також з півночі захопили "Азум" — будівлі заводу, з півдня просунулись і йдуть безпосередні бої біля залізниць, які проходять центром міста. Є велика частина на захід, завдяки якій здійснюється логістичне забезпечення і постачання необхідному для оборонців Бахмуту. Але Часів Яр та Костянтинівку постійно обстрілює ворог. Тому ці функції по забезпеченню досить в непростих умовах, але ЗСУ чинить супротив і знищує ворога", — сказав Ігор Романенко.

Крім того, він додав, що ворог буде продовжувати бої, резерви у вагнерівців вже закінчуються. Тому туди ввели регулярні повітряно - десантні війська рф і вони спільно намагаються просунутись і захопити місто. Сили оборони України знищують живу силу рф, артилерія підтримує позиції на сході які розташовані біля Бахмута.

Зазначив, що судячи з інтенсивності боїв акцент перемістився в Авдіївку. З півночі через район Степове проходить залізниця і ворог намагається перерізати логістичне постачання. З півдня також ведуться бої і противник намагається просуватись.

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Нагадаємо, що Бахмут — одна із найгарячіших точок фронту. Від початку серпня 2022 року російські війська, передовсім ПВК "Вагнер", штурмують місто та населені пункти, що його оточують.