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Ситуация в районе Белогоровки — ВСУ сдерживают интенсивные штурмы врага

22 мая 2024 00:07
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Ситуация в районе Белогоровки — ВСУ сдерживают интенсивные штурмы врага
Украинские бойцы уничтожают врага. Иллюстративное фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

В районе Белогоровки в Луганской области в течение недели враг активизировал проведение штурмовых действий, используя большое количество РСЗО "Град" и ТОС "Солнцепёк". Но ситуация остается контролируемой.

Об этом подразделение "Apachi" в Telegram во вторник, 21 мая.

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На видео, опубликованном подразделением, можно увидеть интенсивность обстрелов. Во время штурма работают танки, полностью обваренные металлом, а также техника типа МТЛБ и БМП с пехотой. В то же время вражеские штурмовые группы совершают несколько накатов в течение дня с целью истощения украинских сил.

Несмотря на интенсивность боевых действий, ситуация остается контролируемой. Белогоровка не захвачена, врага уничтожают еще на подступах к позициям.

Ранее сообщалось, что в районе Белогоровки в Луганской области захватчики понесли значительные потери. Украинские военные ликвидировали 53 оккупантов и 14 единиц вооружения и военной техники.

Также мы писали, что российские войска продолжают наступательные действия на восточном фронте Украины, сосредоточив усилия на линии Купянск – Сватово – Кременная. Однако им не удалось достичь существенных прорывов и изменить ход боевых действий, подтвержденных изменений линии фронта не было.

 

Луганская область
обстрелы
военная техника
оккупанты
штурмовое подразделение

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